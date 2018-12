von sk

Mit einer Leiter gelangten die Täter vermutlich kurz nach Mitternacht auf das Dach des Marktes, brachen ein Dachfenster auf und kletterten in einen Aufenthaltsraum. Mit einer mitgebrachten Axt und einem Vorschlaghammer durchschlugen die Einbrecher eine Trennwand und drangen so in ein Büro ein. Dabei lösten sie den Alarm aus und flüchtete ohne Beute über ein Fenster an der Gebäuderückseite in Richtung Palmbuckstraße. Die PolizeiDonaueschingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise, Telefon 0771/83783-0.