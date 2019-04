Wolfgang Fürderer als neu gewählter Vorsitzender und Gerda Lorenz als seine Stellvertreterin stehen an der Spitze des neuen Bräunlinger Vereins Cego-Schwarzwald. Elf Gründungsmitglieder wurden am Freitagabend bei der Gründungsversammlung im "Alten Simpel" im Protokoll festgehalten.

Der neue Verein hat die Pflege, Ausbreitung und den Erhalt des Cegospiels, sowie die Durchführung von Turnieren, die Ausrichtung von Cegokursen und die Jugendarbeit als Vereinsziel festgelegt. Der Satzungsbeschluss für die vorgelegte Mustersatzung wurde einstimmig angenommen. Bei dem als Kulturgut bezeichneten neuen Verein wird nur um Punkte gespielt. Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft wurde auf moderate zwölf Euro festgelegt. Jugendliche unter 18 Jahren sind von Mitgliedsbeiträgen ausgenommen. i. Die Kassengeschäfte regelt für die kommenden zwei Jahre Heinrich Hilzinger und das Schriftführerbuch führt Rolf Erbert. Zu Besitzern wurden Lorenz Neininger, Susanne Schillinger und Hans-Peter Schultis gewählt.

Cegokurse für Jugendliche will Marius Maier anbieten. Er sei stolz, einen so guten Vorstand hinter sich zu haben, meinte Vorsitzender Wolfgang Fürderer nach der Wahl und betonte, dass es bei den Arbeitsabläufen im Verein nur um die Sache und nicht um die Person gehe. "Wir brauchen eine Kommunikation auf Augenhöhe", stellt sich Fürderer die Grundlagen der künftigen gemeinsamen Arbeit vor.

Bürgermeister Micha Bächle gratulierte den Mitgliedern zur Vereinsneugründung und freute sich darüber, dass das Cegospiel in Bräunlingen "nun ein Gerüst für den weiteren Weg" habe. Er erinnerte kurz an die Vorgeschichte, die zur Vereinsgründung geführt habe. Bächle betonte die im Schwarzwald verankerte Tradition des Cegospiels und stufte das Kartenspiel in die Brauchtumspflege und heimische Tradition mit ein. Die Geselligkeit, Freude und Spaß am Kartenspiel sowie die gute Kameradschaft sollten im Mittelpunkt stehen, sagte der Bürgermeister.

In mehreren Wortbeiträgen wurde betont, dass ein Cegoverein wie eine Dachorganisation das Cegospiel als solches unterstützt. Die neue Gruppierung strebt an, als gemeinnützig anerkannt zu werden, da diese Klassifizierung etliche Vorteile bringe.

Der neue Verein wird auch an der "Cego Liga 2019" teilnehmen, an der bisher elf Vereine mit ihren Teams um Punkte kämpften. Die Termine am 14. Juni in Glottertal, 2. August in Schollach, 6. September in Simonswald und 4. Oktober in Bräunlingen stehen bereits fest. Auch an den Spielen zur Schwarzwaldmeisterschaft wird teilgenommen.