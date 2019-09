von von Guy Simon

Freitag der 13. ist im Aberglauben ein Tag, der meist mit schlechten Nachrichten und Unglück in Verbindung gebracht wird. Am vergangenen Freitag war auch wieder ein Tag mit jenem Datum. Und seine zugesagte Bestimmung hätte sich auch fast erfüllt. Allerdings nur fast. Wäre da nicht der neunjährige Nick Sandow dazugekommen und hätte jenes Schicksal vereitelt.

Ein älterer Hund, ganz allein unterwegs

Der Junge beobachtet einen kleinen verschüchterten Mischlingshund, der sich an der Ortseinfahrt Unterbränd herumtreibt. Das Tier wirkt verwirrt, läuft über die Hauptstraße. Nick treibt ihn herunter, bevor ein Auto kommt. Er holt schließlich seine Mutter, Carola Sandow zu Hilfe. Gemeinsamen versuchen sie, das Tier einzufangen. Das will erst nicht gelingen. Nach einigen Versuchen dann doch der Erfolg: Sie haben den Hund. Die Besitzer sind allerdings nirgends aufzufinden. „Er war nicht mehr ganz jung und war komplett allein unterwegs“, sagt Sandow.

Er soll ins Kreistierheim

Sie besitzt in Hüfingen eine Praxis für Hundephysiotherapie und nimmt den Hund schließlich dorthin mit. Etwas später will sie mit ihm zum Kreistierheim fahren. Doch dann stellt sich erneut das Glück ein. Eine Freundin von Sandow ist gerade auf dem Weg, mit ihren beiden Hunden im Wald bei Unterbränd spazieren zu gehen, als sie die Besitzer entdeckt, die offensichtlich recht verzweifelt unterwegs sind. Was, wenn dem Hund etwas zugestoßen ist? Wieso er weggerannt sei, können sie sich nicht erklären.

Glück zur rechten Zeit

Schließlich können Hund und Herrchen wieder glücklich vereint werden. „Es war der perfekte Zeitpunkt. Ich wollte gerade in Richtung Tierheim aufbrechen, als der Anruf kam“, sagt Sandow. Was mit dem etwa 16 Jahre alten Hund passiert wäre, hätte keiner ihn entdeckt, darüber will lieber niemand nachdenken. Alle Beteiligten sind froh, dass es so gekommen ist.

Was Carola Sandow allerdings besonders stolz macht: Dass ihr Sohn nicht einfach weggesehen, sondern Verantwortung übernommen hat: „Ich finde, das ist eine wichtige und lehrreiche Botschaft. Heute schauen viele weg. Doch das sollte man nicht tun. Man muss hinschauen und helfen. Egal, ob es um Tier oder Mensch geht.“ Nick hat das getan. An einem Freitag, den 13.