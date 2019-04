Mit dem Lied "Wir laden uns gerne Gäste ein" begrüßte der Frauenchor des Bräunlinger Männergesangvereins seine Gäste im katholischen Gemeindezentrum und stimmte die Besucher so auf den Gesangsabend "Frühling in Bräunlingen" ein.

Danach entführten die Sängerinnen ihre Besucher nach Wien mit einer schönen Folge von Wiener Melodien, darunter "Wiener Spezialitäten" von Otto Goll. Mit dem Lied "Greensleeves", bei dem es um Herz, Einsamkeit, Freude, Leben und Traurigkeit ging, kam schottische Stimmung ins Gemeindezentrum. Wie ein Angler mit viel List eine quirlige Forelle fängt und sich darüber freut, erzählte das letzte Lied "Forelle" vor der Pause, in der der Frauenchor seine Besucher zu einem Glas Sekt einlud.

Mit "Horch, der erste Laut" stimmten die Sängerinnen auf den zweiten Teil des Abends ein, den die Frauen gut nutzten, um sich im besten Licht zu präsentieren. Durch "Mondaufgang" und "Neigen sich die Stunden" kam vorabendliche Stimmung auf. Viel Applaus erhielten Markus und Artur Blenkle, die mit ihren vorgetragenen Liedern bei "Kleine Buben singen" beeindruckten. Mit Begleitung am Klavier durch Bernhard Blenkle zeigte Julius Botos bei "Abends will ich schlafen gehen", dass er das Waldhorn sehr gut beherrscht. Mit drei Klavierduos, über den Abend verteilt, sorgten Matthias Listmann und Liliya Blenkle, die den Liederabend am Klavier begleitete, für besondere musikalische Akzente beim Konzertabend.

"Es war ein klasse zusammengestelltes Frühlingskonzert mit Liedern aus vier Jahrhunderten. Obwohl einige Lieder schwierig zu singen waren, wurde der Gesang unter der Leitung von Matthias Listmann sehr gut vorgetragen", meinte MGV-Vorsitzender Bernhard Hauser zum Frühlingsingen im katholischen Gemeindezentrum: Ein sehr gelungener Frühlingsliederabend mit besonderen Akzenten, bei dem die Sängerinnen mit ihrem frischen Gesang überzeugten. Die Besucher erlebten ein lebendiges, spiel- und singstarkes sowie kurzweiliges und eindrucksvolles Konzert, das sie mit viel Applaus und Lob belohnten. Eine Zugabe wurde gerne gesungen.