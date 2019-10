Bräunlingen (dm) Für einen Kilbigauftakt nach Maß sorgten gestern Abend „Papi‘s Pumpels“. In der Stadthalle herrschte von der ersten Minute an bei einer Schlagerparty mit Konzertcharakter eine mitreißende Stimmung. Zurecht gelten die Musiker vom Bodensee als Garanten für eine großartige Unterhaltung für alle Altersgruppen.

Den Musikstil der Siebziger hat die Band vom Bodensee bestens drauf.

Der beliebten Schlagermusik haben sich Papis Pumpels verschrieben und nahmen so ihr Publikum durch die bunte Schlagerwelt der siebziger Jahre. Gleich zu Beginn zu hören: „Mendosino“,“ Eine neue Liebe“ oder „Tür an Tür mit Alice“. Alles Lieder, bei denen das Publikum stehend in der Stadthalle sofort voll mitging. Wie auch schon 2017 und 2018 heizten die Musiker unter dem Motto „Da rockt der Enkel mit dem Opa“ den deutlich über 700 Besuchern kräftig ein.

Eigentlich sind die Pumpels keine klassische Partyband, sondern sie „verpumpeln“ die Schlager der siebziger Jahre immer wieder aufs Neue. So auch am Freitag bis nach Mitternacht. Ein Vorgeschmack auf drei weitere tolle Kilbigtage.