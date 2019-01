Der langjährige Revierförster, Fritz Obergfell, ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 78 Jahren verstorben. 51 Jahre lang war er im Dienst, bis er schließlich 2005 in den Ruhestand ging. Im Mai 1954, im Alter von 14 Jahren, hatte er seine Lehrstelle bei der Stadt Bräunlingen angetreten. Anfang 1966 übernahm er die Nachfolge seines Vaters Johann als Forstbeamter und zeichnete fortan verantwortlich für das "untere Forstrevier". Dabei kümmerte er sich um ein Gebiet mit einer Fläche von 786 Hektar.

Dass Wald und Natur ihm besonders am Herzen lagen, zeigte sich auch durch seine zahlreichen Aktivitäten. So war Obergfell Hauptinitiator des heutigen Bräunlinger Waldmuseums. Dort übernahm er ehrenamtlich Führungen und kümmerte sich um die Pflege Ausstellungsstücke. Lange Jahre engagierte sich Obergfell in der Bräunlinger Warengenossenschaft, wo er seit 1981 insgesamt zwölf Jahre in der Vorstandschaft tätig war, anschließend auch lange Zeit im Aufsichtsrat. Auf eine außerordentlich lange Vereinszugehörigkeit von 60 Jahren konnte er beim Heimat- und Trachtenbund zurückblicken. An der Kilbig wurde er dafür geehrt.

Die Trauerfeier mit Seelenamt findet am Donnerstag, 24. Januar, in der Stadtkirche Bräunlingen statt, anschließend Beerdigung auf dem Friedhof.