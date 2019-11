Waldhausen vor 1 Stunde

Ein Bauplatz mehr – das kostet Waldhausen nun einen weiteren Spielplatz

Der 17. Bauplatz im Gebiet Hinterm Kirchle III kostet: In dem Feld, in dem der Spiel- und Bolzplatz geplant war, muss nun für ökologischen Ausgleich gesorgt werden. So entfällt Raum zum Toben.