Wer kein eigenes Auto besitzt, der muss ab sofort dennoch nicht auf den Komfort eines Fahrzeuges verzichten. Vorausgesetzt natürlich ein entsprechender Führerschein und eine Mitgliederkarte des Carsharing von Deutsche Bahn Flinkster.

"Wir wollen zusammen mit der Stadt Bräunlingen hier auch das Carsharing etablieren", sagt Steffen Albert, vom gleichnamigen Autohaus in Hüfingen. Carsharing (engl.: Auto teilen) ist ab sofort in der Zähringerstadt möglich. Auf einem Parkplatz in der Zähringer Straße 2, direkt gegenüber des Mühlentores, steht das rote Auto mit dem Schriftzug der Stadt und dem Hersteller Ford darauf. "Das Auto steht immer an der gleichen Stelle und ist über die Mitgliederkarte jederzeit buchbar. Wir wollen damit neben dem öffentlichen Personennahverkehr auch ein individuelles Verkehrsangebot bieten, das ganz flexible genutzt werden kann, etwa für Touristen", sagt Albert.

Das Buchen funktioniert über eine entsprechende App auf dem Smartphone oder mittels Telefonanruf. Ab dem Zeitpunkt der Buchung könne das Fahrzeug anhand der Karte und eines Lesegerätes an der Windschutzscheibe entriegelt werden. Der Schlüssel befinde sich im Handschuhfach, daneben schriftliche Tipps und Hinweise, was etwa bei einem Unfall zu beachten ist. "Das Fahrzeug ist Vollkasko versichert", sagt Albert. Ebenfalls im Auto befindet sich eine Tankkarte, die vom Autohaus Albert finanziert wird.

"Wir freuen uns über diese zusätzliche Mobilität. Entsprechende Anfragen gab es immer wieder, zuletzt in meiner Sprechstunde", sagt Bürgermeister Micha Bächle. Zukünftig werde man die Nutzungskarten auch im Bräunlinger Bürgerservice beantragen können. Dort soll dann auch die Anlaufstation für Fragen rund um das leihbare Auto entstehen. Die zuständigen Rathaus-Mitarbeiter erhalten zuvor noch eine entsprechende Schulung.

Bundesweites Netz

Das Bräunlinger Carsharing-Fahrzeug ist in ein bundesweites Netz eingebunden: "Über den Deutsche-Bahn-Flinkster-Service. Das ist der größte Anbieter, mit über 3000 Autos in etwa 350 Städten in der Bundesrepublik", erklärt Albert. Wer sich also in Bräunlingen für eine Mitgliederkarte registriert hat, kann damit etwa auch in Köln ein Auto über den Service ausleihen.

"Wenn Touristen mit dem Fahrrad oder per Bahn anreisen, dann haben sie zukünftig auch die Möglichkeit, sich flexibel und spontan dafür zu entscheiden, ein Auto zu benutzen", sagt Bächle.

Der Kauf einer Mitgliederkarte kostet einmalig 19,90 Euro. Man werde versuchen, den Preis konstant zu halten. "Es ist wichtig, dass viele Leute das Angebot wahrnehmen", so Albert. Für die Nutzungsdauer wird dann schließlich ein Stundenbetrag fällig, der je nach Tageszeit variiert. Los geht es ab 1,50 Euro. Hinzu kommen 19 Cent pro Kilometer.

Theoretisch sei das Auto auch über einen längeren Zeitraum nutzbar, Ziel sei es jedoch, das Fahrzeug immer zeitnah wieder zurück zu bekommen. Das Auto ist bereits jetzt schon nutzbar, Karten gibt es beim Autohaus Albert in Hüfingen und bald auch beim Bräunlinger Bürgerservice.

Kostenrechnung Steffen Albert zeigt in einer beispielhaften Rechnung, was die Nutzung des Carsharing-Autos in etwa kosten könnte: "Wer um 15 Uhr mit dem Fahrzeug nach Schwenningen fährt, dort drei Stunden einkaufen geht und dann zurückkehrt, muss grob 20 Euro an Kosten für das Auto einplanen. Hochgerechnet auf die Jahreskosten, besitzt man ein eigenes Fahrzeug, ist das extrem wenig." Zu anderer Tagsezeit und über kürzere Strecken ist der Preis dann natürlich geringer. (guy)

