Die Stadt stellt künftig ihr Verfahren in Bezug auf Ehrungen auf neue Beine. Ein Vorhaben, das Bürgermeister Micha Bächle bereits in seinem Wahlprogramm versprochen hat, wird jetzt in die Tat umgesetzt: In Bräunlingen wird es künftig anstatt des bisherigen Ehrungsabends einen Sportlerabend und alle zwei Jahre einen Ehrenamtsabend geben. Wie die Stadt mitteilt, sollen damit das ehrenamtliche Engagement und die sportlichen Leistungen gewürdigt werden. Beim Sportlerabend spielen all jene eine Rolle, die etwa eine Meisterschaft erreicht haben und bisher bei den Ehrungen keine Rolle gespielt haben.

Richtlinien geändert

Der Gemeinderat habe hierzu Ende Dezember die "Ehrungsrichtlinien für den sportlichen, kulturellen und ehrenamtlichen Bereich der Stadt Bräunlingen" geändert. "Unser Ziel war es, einen neuen Rahmen zu schaffen, um den ehrenamtlich Tätigen Danke zu sagen und sportliche Leistungen zu würdigen. Beim Ehrenamtsabend werden ehrenamtliche Leistungen in und auch außerhalb von Vereinen geehrt. Bei der Sportlerehrung sollen auch Meisterschaften gewürdigt werden, diese sind bislang je nach Sportart oft leer ausgegangen", so Bürgermeister Micha Bächle

Sportlerabend im März

Im Vorfeld der Änderungen fanden 2018 verschiedene Gespräche zwischen Bürgermeister Bächle, den Respizienten Anja Beyrle-Silano, Marlen Heinrich und Siegbert Wernet sowie Maren Ott vom Amt für Tourismus, Kultur und Sport mit den betroffenen Vereinen statt. Ende November habe es dann schließlich eine Vereinsführerbesprechung gegeben, bei der die Änderungsvorschläge in die bestehenden Ehrungsrichtlinien eingearbeitet und dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt wurden. Die Stadträte haben die Änderungen in ihrer Sitzung am 20. Dezember einstimmig beschlossen. Der erste Ehrenamtsabend soll im September stattfinden, im März ist der Sportlerabend geplant.

Die wesentlichen Änderungen

Im Gegensatz zur frühreren Regelung gibt es zukünftig zwei wesentliche Neuerungen: Meisterschaften werden grundsätzlich mit der Einladung zur Sportlerehrung und einer Urkunde geehrt. Außerdem wird ein Ehrenamtsabend neu eingeführt, der in der Regel alle zwei Jahre stattfinden soll. Dort sollen das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement gewürdigt werden. Je nach Vereinsgröße werden ein oder mehrere Personen eingeladen, die vom Vorstand des Vereins benannt werden. Darüber hinaus auch Personen, die sich nicht innerhalb von Vereinsstrukturen aber zum Beispiel im Rahmen der Nachbarschaftshilfe, der Pflege oder für den Umweltschutz engagieren.

Ein Programmpunkt des Ehrenamtsabends soll die Ehrung der Blutspender sowie der Personen aus dem kulturellen, sozialen und ehrenamtlichen Bereich gemäß der Ehrungsrichtlinie sein. Somit wird der Ehrenamtsabend in Zukunft von der Sportlerehrung getrennt. Die Sportlerehrung findet wie der gewohnte Abend jährlich meist im März statt. Die nähere Ausgestaltung des Ehrenamtsabends wird in den nächsten Wochen ausgearbeitet, Termin und Ort wurden bereits festgelegt: Freitag, 27. September, um 18.30 Uhr in der Brändbachhalle in Unterbränd. Die Sportlerehrung der Stadt Bräunlingen startet am 19. März, Vorschläge können bis zum 10. Februar eingereicht werden. Bei der Sportlerehrung werden all jene Sportler gewürdigt, die besondere Leistungen erbracht haben, entsprechend der Richtlinien zur Ehrung.

Vorschläge einreichen

Die Stadt ruft daher bereits jetzt die Bräunlinger dazu auf, ihre Vorschläge für die jeweiligen Ehrungsabende einzureichen. Dazu sind alle Bräunlinger Vereine sowie Bräunlinger Einwohner, die sich auswärtigen Vereinen angeschlossen haben, berechtigt. Für die Ehrungs-Verleihung sind besondere Leistungen innerhalb des Jahres 2018 maßgebend.