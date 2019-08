von Christina Rademacher

Seit 35 Jahren stellt Birgit Maier in Döggingen den SÜDKURIER zu. Für diesen langen Zeitraum konnte sie jetzt von Gebietsleiter Karl Heinz Schmidt und Monika Hog, die ab September in Ruhestand geht, geehrt werden. Mit von der Partie war auch deren Nachfolger Dominik Faller. Sie überreichten Birgit Maier einen kleinen Geschenkkorb. Im November steht noch eine große Ehrungsfeier mit allen geehrten Zustellern im Konzil in Konstanz an.

Gebietsleiter Schmidt bedankte sich bei Birgit Maier für ihre zuverlässige Arbeit. So eine engagierte Zustellerin habe man nicht immer, meinte er. Vor 38 Jahren zog es der gebürtigen Fürstenbergerin Birgit Maier der Liebe wegen nach Döggingen. Eine Freundin erzählte ihr ein paar Jahre später, dass jemand für einen der beiden Zustellbezirke des SÜDKURIER in Döggingen gesucht wird. Bei diesem einen Bezirk ist es nur kurz geblieben. Bald darauf übernahm sie ganz Döggingen mitsamt den Höfen im Außenbereich. Verbrachte sie zunächst je nach Wetterlage eineinhalb bis zweieinhalb Stunden mit dem Austragen, sind es jetzt über vier. Trotz all der Belastungen – im Jahr 2002 kamen Briefe dazu – steckt Maier sie immer noch zuverlässlich die Zeitungen ein. Mittlerweile Witwe, möchte die Dögginger Zustellerin jetzt aber kürzer treten. Daher wird für einen Bezirk ein Helfer gesucht.