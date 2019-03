von Manfred Minzer

Mit 19 Einsätzen war die Feuerwehr Döggingen im vergangenen Jahr fast doppelt so oft im Einsatz als im Vorjahr, dennoch war kein einziger Löscheinsatz dabei. Zehnmal rückte die Wehr aufgrund eines Fehlalarms aus, unter den sechs technischen Hilfeleistungen war auch ein Hochwassereinsatz in der Guggenmühle nach einem Frühlingsgewitter. Am gefährlichsten aber war eine nächtliche Ölspurbeseitigung am Kreisverkehr, da die Sicherung der Maßnahmen mit nur einem Fahrzeug an so exponierter Stelle nicht zu gewährleisten war, so Kommandant Andreas Peter. Künftig sollen solche Einsätze von Fremdfirmen durchgeführt werden. Erstmals waren die Wehrmänner der 49 Mann starken Ortsteilwehr in ihren neuen Dienstanzügen zur Generalversammlung erschienen. Bei fünf Neueintritten und zwei Abmeldungen konnte die Mannschaftsstärke gehalten werden, was heute "durchaus keine Selbstverständlichkeit mehr sei", so der Gesamtwehrkommandant Martin Frey.

Immer neue Herausforderungen der Wehr erfordern eine ausreichende Mannschaftsstärke sowie die Bereitschaft der Wehrmänner zum ständigen Training und zur Weiterbildung. Hier leisteten sechs Mitglieder, die sich gemeinsam mit Kameraden aus Bräunlingen und Unterbränd dem Preisgericht zum Erwerb des Silbernen Leistungsabzeichens gestellt hatten, vorbildlichen Einsatz. Den bescheinigten Kommandant Andreas Peter und sein Vize Dominik Schürmann insbesondere Oliver Grieshaber, der seit 25 Jahren dabei ist, und Fridolin Martin für seine 40-jährige Treue zur Feuerwehr. Gerne hätte die Wehr künftig einen Mannschaftstransportwagen, ein Antrag fand allerdings wegen anderer feuerwehrspezifischen Investitionen noch nicht die Zustimmung des Stadtrats. Als Schriftführer einstimmig wiedergewählt wurde Manuel Schütz.

Über die hohe Ausbildungsbereitschaft freuten sich Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher und Feuerwehrrespezient Armin Ewald. Diese schlug sich in der Beförderung von vier Truppführern, fünf Truppmännern und eines Atemschutzträgers nieder.