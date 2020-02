von Manfred Minzer

Viele Vereine dürften die Dögginger Landfrauen um ihren Nachwuchs beneiden: gleich 13 neue Jungmitglieder fanden im vergangenen Jahr den Weg zu den Landfrauen. Mit nunmehr 83 Mitgliedern ist der Verein, dessen 70-jähriges Bestehen 2019 gefeiert wurde, bestens aufgestellt und für die Zukunft gerüstet. Dies sah auch Versammlungsleiterin Brunhilde Rosenstiel in ihrem Rückblick so. Werbung über die modernen Informationsmedien sowie wirkungsvolle Mund-zu-Mund-Propaganda unter gleichaltrigen jungen Frauen bescherte diesen Mitgliederzuwachs.

Zum letzten Mal warf Schriftführerin Isolde Martin einen Blick zurück auf ein aktives Vereinsjahr mit zahlreichen Vorträgen, Informationsveranstaltungen und geselligen Anlässen, ihr Amt übernimmt künftig Nicole Bock. Mit dem Jubiläums-Festbanketts in der Gauchachhalle, dem Zelt beim Brunnenfest und bei der Verköstigung der Helfer bei der 72-Stunden-Aktion der Ministranten hatten die Frauen einiges an Arbeit zu leisten.

Das Jahresprogramm des Bezirksverbandes stellte deren Vertreterin Edeltraud Hofacker vor, nachdem sie zuvor erfolgreich die Wahl geleitet hatte. Mit Vroni Renz, die sich seit zwei Jahrzehnten als Vorturnerin und seit zehn Jahren als Leiterin der Nordic-Walking-Gruppe um die körperliche Fitness der Landfrauen kümmert, mit Waltraud Grieshaber, seit 22 Jahren im Vorstandsteam, und Maria Hauser, 25 Jahre lang aktive Stütze in Vorstandsteam ziehen sich drei verdiente Vorstandsmitglieder aus der Vereinsführung zurück.

An Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher gewandt erinnerte Brunhilde Rosenstiel daran, dass die Landfrauen gerne einen Versammlungsraum hätten und die Verwaltung sich in der Sache mit dem DRK-Ortsverein in Verbindung setzen könnte, um deren Raum im Gemeindehaus vielleicht gemeinsam nutzen zu können, wie es in der Vergangenheit gelegentlich schon praktiziert wurde. Marina Rosenstiel erinnerte daran, dass bei künftiger Terminierung der Generalversammlung eine Terminkollision mit Narrentreffen in der Region, wie dieses Jahr mit Pfohren, verhindert werden sollte.