von Christina Rademacher

Mit einem Neuzugang haben die Dögginger Landfrauen jetzt siebzig Mitglieder. Die Landfrauen sind in Döggingen sehr rührig. Dies wurde auch bei dem ausführlichen Schriftführerbericht von Isolde Martin deutlich. Sehr gut etabliert habe sich der monatliche Stammtisch, der im Schnitt von acht bis 15 Frauen besucht wird. Gern angenommen werde auch der Spaziergang im Vorfeld.

Die Vertreterin des Bezirks, Edeltraud Hofacker, gab einen kleinen Abriss über die Bezirkstermine und ihre Arbeit. Sehr intensiv ging sie nochmals auf die Beitragserhöhung ein und erläuterte, was der Verband dadurch alles bewirken könne. Die Erhöhung beläuft sich von 15,40 Euro auf 25 Euro. Da es in den vergangenen 20 Jahren keine Erhöhung gegeben habe, wären es umgerechnet 50 Cent pro Jahr.

Der nächste Termin bei den Dögginger ist der närrische Stammtisch, der am 12. Februar im Kuhstall stattfindet. Am Schmotzigen Dunschtig bewirten die Landfrauen die Kinderfasnet. Die Vorsitzende Brunhilde Rosenstiel bedankte sich bei ihren Mitgliedern für deren Einsatz und die Bereitschaft, jederzeit mitzuhelfen. Im kommenden Jahr sind Wahlen und Rosenstiel würde sich freuen, wenn die eine oder andere Landfrau bereit wäre, sich wählen zu lassen und so das Team eventuell auch zu verjüngen.