Döggingen/Bräunlingen – Die Bauarbeiten für die Elektrifizierung der Breisgau-S-Bahn laufen seit einigen Wochen. Bis Ende 2019 soll die Strecke fertig sein, so dass man ohne Umsteigen zwischen Villingen und Freiburg im Stundentakt mit dem Zug fahren kann, teilt die Stadt Bräunlingen mit. Mit dieser Baumaßnahme greife auch das neue Nahverkehrskonzept des Landkreises.

„Wir freuen uns sehr, dass es in diesem Zuge eine direkte stündliche Busverbindung zwischen Bräunlingen und Döggingen geben soll“, so Bürgermeister Micha Bächle und Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher. Dies sei eine deutliche Attraktivitätssteigerung für den Nahverkehr in der Gesamtstadt und stärke die Verbindungen zwischen Döggingen und Bräunlingen.

Buswendeplatte am Bahnhof

Künftig sollen ab Ende 2019 die Busse aus Richtung Bonndorf und Mundelfingen den Dögginger Bahnhof anfahren. Auch aus Richtung Mistelbrunn-Wolterdingen-Bruggen-Bräunlingen sowie aus Richtung Unterbränd-Waldhausen findet die Anbindung in Richtung Breisgau-S-Bahn in Döggingen statt.

Dazu bedürfe es auch baulicher Veränderungen am Bahnhof in Döggingen. Die Stadt muss eine Buswendeplatte errichten. Bei einem Vor-Ort Termin mit dem Leiter des Straßenverkehrsamtes Ralf Pahlow, Nahverkehrsplaner Ulrich Grosse und den Vertretern der Stadt wurde die Situation begutachtet.

Der Gemeinderat wird sich Ende August mit dem Thema beschäftigen. Einer Wendemöglichkeit bedarf es auch in Mistelbrunn, wie beim Termin mit Ortsvorsteher Norbert Knöpfle deutlich wurde. „Die Busverbindungen in der Gesamtstadt werden sich durch den neuen Nahverkehrsplan deutlich verbessern. Dies ist auch ein langgesehnter Wunsch vieler Bürger“, so Bächle.

Im Zuge der Verbindung zwischen Bräunlingen und Döggingen soll auch der Bereich Galgenberg besser angebunden werden. Die Busse werden innerhalb von Bräunlingen die Bereiche Bahnhof, Gupfen, Gießnau, Kirchstraße, Schule und Galgenberg besser verbinden.

