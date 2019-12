von Manfred Minzer

So wünscht es sich Dirigentin Yanica Hristova und Vorsitzender Herbert Schorp vom Männergesangverein Liederkranz Döggingen immer: 20 Sänger mit Eifer dabei. Beide hatten ihre Freude an den Proben zum diesjährigen Adventskonzert am Samstag, 7. Dezember, um 19 Uhr in der Dögginger Pfarrkirche. Als Projektchor angelegt, verstärken heuer sechs vereinsfremde Sänger aus Hausen vor Wald und Donaueschingen den Männergesangverein bei ihrem Auftritt.

Kirchenchor und Musikverein dabei

„So wäre das super“, schwärmt denn auch Herbert Schorp in Erwartung eines stimmungsvollen Konzerts von der Qualität des Chores. Der Veranstalter hat sich außerdem der Mitwirkung des Musikvereins, des Kirchenchors und eines Schulchores der Gauchachschule versichert und ist überzeugt, mit dieser Mischung ein breites Publikum anzusprechen und in vorweihnachtliche Stimmung versetzen zu können.

Vorsitzender Herbert Schorp und Dirigentin Yanica Hristova laden ein zum Adventskonzert am 7. Dezember. | Bild: Manfred Minzer

Sänger wollen sich präsentieren

„Der Schlüssel zum Glück“ ist nicht nur ein Titel aus dem Programm des Gesangvereins, es könnte auch das Motto des Abends sein. Inzwischen ist diese Form der Konzerte zum festen Bestandteil des Chores geworden, nachdem es einst nicht mehr gelungen war, zum traditionellen Jahreskonzert die Gauchachhalle zu füllen. Die Vereinskasse zu konsolidieren ist allerdings nicht mehr Sinn dieser Konzerte, vielmehr will man sich der Bevölkerung präsentieren und erhofft sich dabei auch einen Werbeeffekt zur Gewinnung neuer Mitglieder.

Von Leonhard Cohen bis Michael Jackson

Eigens für diesen Auftritt hat Dirigentin Hristova den Hit „Hallelujah“ von Leonard Cohen neu eingeübt, ohne dabei bekannte Adventslieder wie „Das Ave Maria der Berge“ zu vernachlässigen. Ein „Heimspiel“ hat der Kirchenchor unter dem Dirigenten Klaus Geiger, der auch gleich noch gesangliche Verstärkung vom Kirchenchor aus Hausen vor Wald mitbringen wird. Spirituals sind seine Welt, aber auch der von Geiger arrangierte Titel „Heal the world“ von Michael Jackson wird zu hören sein. Mit drei Titeln wird sich auch der Musikverein unter Frank Unold vorstellen.

Schulprojektchor fiebert Auftritt entgegen

Besonders werden aber die jungen Sänger vom Projektchor der Gauchachschule dem Auftritt entgegenfiebern. Die musikbegeisterte Rektorin Christine Bär ist denn am meisten gespannt auf den Auftritt, denn „es sind Kinder, da weiß man ohnehin nie wie es läuft“. Denn anders als beim Auftritt vor zwei Jahren, als ein richtiger Schulchor auftrat, sind heuer alle dabei vom ersten bis zum vierten Schuljahr, die Lust darauf hatten. „Ich bin den Eltern dankbar, dass die meisten Kinder hier mitmachen dürfen, schließlich ist das eine freiwillige Aktion“, so Bär.

Die Kinder der Gauchachschule boten beim Konzert vor zwei Jahren ein Krippenspiel. In diesem Jahr werden Nikolaus und Weihnachtsmann ihre Schauspielkunst vorführen. | Bild: Manfred Minzer

Dabei ist von den Kindern über den Gesang hinaus noch schauspielerisches Talent gefordert, wenn sich Nikolaus und Weihnachtsmann gegenseitig ihre Bedeutung klarzumachen versuchen.

Dirigentin mit Soloauftritt am Klavier

Große Begeisterung löste beim letzten Konzert das virituose Klavierspiel von Yanica Hristova aus. Diese dürfte ihr heuer auch wieder gewiss sein bei ihrem Klaviersolo, dem Türkischen Marsch von Wolfgang Amadeus Mozart. Eintritt wird keiner erhoben, für Spenden ist der Veranstalter aber dankbar.