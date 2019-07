von Manfred Minzer

„Der gute Besuch unterstreicht die Wichtigkeit des Themas“, zeigte sich Döggingens Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher zu Beginn der mit rund 60 Interessenten gut besuchten Informationsveranstaltung zur künftigen Dorfentwicklung zufrieden.

Rund 60 Einwohner, die Ortsvortsteher Dieter Fehrenbacher willkommen heißt, zeigen sich interessiert an der Dorfentwicklung. | Bild: Manfred Minzer

Natürlich elektrisiert die Frage, wie Döggingen in fünf, zehn, 20 oder 50 Jahren aussehen könnte, zumal sich auch in Döggingen das Bröckeln der derzeit noch vorbildlichen Infrastruktur abzeichnet, stellte auch Bürgermeister Micha Bächle zu Beginn fest. Angedacht für diesen Abend war aber nicht nur zu informieren, viel wichtiger waren den Initiatoren Anregungen und Ideen. Denn obwohl Döggingen mit den rund 500 Arbeitsplätzen der Firma Frei Lacke und der günstigen Verkehrsanbindung an die Bundesstraße und die Eisenbahnlinie ausgezeichnetes Potential besitze, so Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher, könne man die Augen vor der sich auch in Döggingen anbahnenden Entwicklung mit dem Verlust einiger Säulen der dörflichen Infrastruktur nicht verschließen.

Ein großer Augenblick für Döggingen war nach zehnjähriger Bauzeit die Freigabe des B31-Tunnels mit einem Festakt am 23. Juli 2002.

Mit der Verlegung der Bundesstraße durch den Tunnel im Jahre 2002 und der Erschließung neuer Baugebiete und durch die Installation des Breitbandkabels hat das Dorf erheblich an Wohnqualität gewonnen. Schule und Kindergarten im Ort sind weitere Standortfaktoren und sorgen dafür, dass sich der Einwohnerstand zwischen 1000 und 1100 stabilisiert hat.

Döggingen von oben: anhand dieses Bildes werden bei der Infoveranstaltung zur Dorfentwicklung die Themenschwerpunkte besprochen. | Bild: Manfred Minzer

Einführende Worte durch die Experten Alfred Ruther-Melis, Michael Weber und Heidrun Fischer von Institut für Stadt- und Regionalentwicklung sowie dem regional bestens vernetzten Otto Körner leiteten über zur Bildung von vier Arbeitskreisen, die sich in verschiedene Zimmer zur Ideensammlung zurückzogen. Drei Schwerpunkte kristallisierten sich an allen Tischen heraus: Zukunft der Nahversorgung, Schwerlastverkehr durch den Ort und künftiges Wohnen im Lichte des demografischen Wandels im Ort.