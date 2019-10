von Manfred Minzer

Die Erhaltung und Pflege der dörflichen Infrastruktur ist sicherlich die Herausforderung der nächsten Jahre für die Kommunalpolitiker in den ländlichen Gemeinden. Gerade im Anbetracht jener Generation, die die dörfliche Nahversorgung sichert und die sich nach und nach ohne Nachfolger in den Ruhestand zurückzieht, sind neue Konzepte gefragt. Auch das Wohnen im Alter gewinnt zusehends an Priorität. Auch Döggingen arbeitet seit langem schon an einem „Perspektivplan Ortskern“ und hatte die Bevölkerung in einer Informationsveranstaltung im Juli aufgerufen, Gedanken und Ideen zu liefern.

Ärzte fehlen

In der jüngsten Ortsschaftsratssitzung wurden nun die komprimierten Ergebnisse dieser Ideenwerkstatt vorgestellt. Gute Verkehrsanbindung, funktionierendes Gewerbe und Handwerk und florierender Handel bei konstanter Einwohnerentwicklung in den zurückliegenden 16 Jahren bei rund 1050 Einwohnern lassen Döggingen derzeit noch gut dastehen. Diesen Zustand zu erhalten, erfordert jedoch große Anstrengungen. Moniert wurden bei der Bürgerbeteiligung vor allem fehlende Ärzte in Döggingen und Umgebung, gesucht wurde aber auch nach einer Lösung für schwindende Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomiebetriebe auf dem Dorf.

Dorfplatz als Mittelpunkt

An Beispielen wurde vorgestellt, was Bürger anderswo tun, um solche Nahversorgungsnotstände zu beheben. Ein zentraler Dorfplatz als Kommunikationsmittelpunkt könnte die Wohnqualität eines Dorfes ebenso steigern wie die Umsetzung einiger innerörtlichen Verschönerungen. „Hier können kleine Maßnahmen schon tolle Wirkung erzielen“, war man sich im Gremium sicher. Bei solchen zum Teil förderungswürdigen Maßnahmen sollten auch Privatpersonen mit ins Boot geholt werden. Allerdings fragten sich manche Ortschaftsräte, wie Privatpersonen hierfür begeistert werden sollen, wenn die Kommune nicht mit gutem Beispiel vorangehe. Funktionierende Brunnen gehörten ebenso dazu wie eine ansehnliche Gestaltung der Mittelinsel des Kreisverkehrs am östlichen Ortseingang. Auch bei der Neugestaltung der ehemaligen Bundesstraße trete man zu sehr auf der Stelle, um hier als Vorbild zu taugen. Verkehr und Nahversorgung bleiben die Schwerpunkte weiterer Planungen, so Ortsvorsteher Fehrenbacher.

Suche nach Bauflächen

Dranbleiben heißt es auch bei der Beschaffung von Bauflächen im bebauten Teil von Döggingen. Allerdings, so die Bedenken von Ortschaftsrat Rolf Schütz, seien bei der derzeitigen Zinspolitik die Anreize, Baugelände zu Geld zu machen, nicht gerade groß.