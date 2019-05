von Manfred Minzer

Sein gesamtes berufliches Engagement galt den Gemeinde- und Stadtfinanzen, trat er doch nach der Volksschulzeit als Verwaltungslehrling im Dögginger Rathaus seine Berufslaufbahn an. Im Jahre 1968 übernahm er die Stelle des Gemeinderechners von seinem Vorgänger Willi Rieple, ehe er nach der Inspektorenprüfung und der Eingemeindung in die Dienste der Stadtverwaltung Bräunlingen übernommen wurde. Ein schwerer Fahrradunfall vor 13 Jahren setzte seinem Berufsleben ein jähes Ende. Zu Ende ging damit aber auch das beispiellose Engagement als Elferrat in der Gauchenzunft. 33 Jahre lang gehörte er als Gründungsmitglied der Zunft diesem Gremium an. Rund 35 Jahre wurde sein Einsatz als aktives Mitglied auch in den Reihen des DRK-Ortsvereins, sechs Jahre davon als deren Schriftführer, geschätzt und mit der Ernennung zum Ehrenmitglied 2012 gewürdigt. Als Austräger des Südkurier gemeinsam mit seiner Frau konnten sich Verlag und Leser 35 Jahre lang auf seine pünktliche Zustellung verlassen. Nicht mehr erleben durfte der Verstorbene die Geburt seines vierten Enkels Lukas, der einen Tag nach seinem Tod das Licht der Welt erblickte. Mit der Gemeinde trauern vor allem seine Gattin und die Familien der beiden Kinder Stefanie und Matthias um den Verstorbenen. Die Tauerfeier mit Urnenbestattung findet am Mittwoch, 15. Mai, um 140 Uhr auf dem Dögginger Friedhof statt.