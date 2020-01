Mit dem neuen Baugebiet vergrößert sich Waldhausen. So kommen auch neue Bürger in den Ortsteil. Zentrum ist dabei das Rathaus, das auch für Vereinsaktivitäten genutzt wird. Dort wird der Platz knapp.

Mehr Platz im Rathaus

Die Gemeinschaftsfläche im Rathaus soll erweitert werden, so der Wunsch des Waldhausener Ortschaftsrates. „Wir benötigen mehr Platz für die Vereine und unsere öffentlichen Veranstaltungen. Als weiteren Vorteil vereinfacht eine Neugestaltung die Umsetzung aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen“, hieß es dort. Die Planung für das Vorhaben ist bereits vorhanden, die muss jetzt noch final geprüft werden. Das soll 5000 Euro Kosten. Eine Summe, die im Bräunlinger Haushalt bereits vor den vergangenen Planungen vorgesehen war. „Das ist schon beschlossen, die Umsetzung noch nicht“, sagte Bürgermeister Micha Bächle.

„Nicht sofort angehen“

Der Punkt sorgte allerdings für Diskussionen im Gemeinderat: „In der Klausurtagung haben wir uns darauf festgelegt, bestimmte Projekte zu priorisieren. Etwa jenes in Waldhausen nicht in nächster Zeit anzugehen, sondern erst, wenn es dann auch ansteht“, so Rolf Schütz, CDU. Er ergänzte: „Ich habe vollstes Verständnis für die Situation. Ich will lediglich vermeiden, dass alles geprüft wird, eine neue Verordnung für Veränderungen sorgt und es neu gemacht werden muss.“

Antrag wird abgelehnt

Beantragt wurde schließlich, den Punkt mit Kosten von 5000 Euro aus dem Haushalt zu streichen. Mit elf zu sieben Stimmen lehnten die Räte den Antrag ab, er bleib folglich in den Planungen und wird angegangen.

„Es geht darum zu prüfen, ob die Planungsvariante technisch sinnvoll ist“, erklärte Alexander Misok vom Stadtbauamt. Man habe eine passende Planung, „die würden wir dann in die Schublade legen. Den einen Schritt sollten wir noch gehen. Es macht Sinn, das zu Ende zu bringen“, so Misok weiter.

Waldhausens Ortsvorsteher Horst Kritzer plädierte ebenfalls für diese Variante: „Es ist gut für die Bürger. Sie sehen dann, dass sich hier etwas tut.“