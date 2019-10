Wenn es den Almabtrieb der Vorstadtbuben von der Stockmihlialm ins Städtle nicht schon gäbe, dann müsste er ganz schnell erfunden wurden. Das war die Meinung aller Teilnehmer in farbenfrohen Dirndln und Lederhosen mit bunten Hemden. Sie nahmen Akteure und Gäste in ein alpenländisches Flair mit. einer Kuh, einem Kälbchen, Geißen, Ziegen und begleitet von zünftiger Almmusik, bog der Almabtriebszug in die Ottilienbergstraße zur ersten Rast.

Hansi März, Stefan Kritzer (vorbei laufend), Helmut Brugger, Cornelia Heim, Matthias Schmid und Carmen Umbi (von links) gefällt der Almabtrieb im Alpenhäs sehr gut. | Bild: Dagobert Maier

Ein Traktor mit Anhänger, eine Milkakuh, etliche Pferde und viele Sympathisanten mit Erntewerkzeugen vervollständigten einen einzigartigen Almabtrieb, der viel Lob der Zuschauer erhielt. Ohne Zweifel war der Umzug auch bei seiner dritten Auflage ein Supererfolg, denn die darauf folgende Abend-Veranstaltung im „Bregtäler„ war ausverkauft.

Band Bestager spielt Stimmungsschlager

Kein Platz war mehr frei im Partyraum, in dem sich die Band Bestager nicht nur auf Alpenlandmusik beschränkte, sondern auch mitreißende Stimmungsschlager mit dabei hatte. Farbenfrohe Dirndln mit Schürzen, lange sowie kurze Lederhosen mit bunten Hemden gab es am Samstagnachmittag im Bregtäler überwiegend zu sehen.

Viele Dirndlträgerinnen im Bregtäler geben der Party den alpenländischen Flair. Mit dabei sind Anita Gantert (links) und Annabelle Mahler. | Bild: Dagobert Maier

Diese Art der volkstümlichen Veranstaltung trifft einen Trend, der bei Jung und Alt gut ankommt. Angefeuert durch Volksfeste wie der Canstatter Wasen oder das Oktoberfest und weiter verbreitet durch angesagte Musiker und Bands, die das Lebensgefühl der Alpenvorländer in ganz Deutschland verbreiten, haben nun auch zahlreiche Bräunlinger ein Dirndl oder eine Lederhose im Schrank und genießen für einen Abend die Stimmung.

Im Ticket der Almabtriebsparty mit enthalten war ein halber Liter Bier und ein halbes Hähnchen. „Wir sind mit dem Zuspruch zu unserem Gaudi-Almabtrieb und vor allem mit der ausverkaufen Abendparty im Bregtäler sehr zufrieden. Wir sind zuversichtlich, dass der inzwischen zum Bräunlinger Festkalender gehörende Stimmungsabend auch zukünftig angeboten werden kann“ meinte Matthias Schmid von den Vorstadtbuben zum erneuten Riesenerfolg des Almabtriebstages.

Vierte Auflage heiß begehrt

Wie auch schon in den vergangenen beiden Jahren erinnerte der Spaßevent an den Rieswelleball, bei dem ebenfalls die Stimmung bis in die Morgenstunden anhält. Fast alle Besucher waren sich einig, dass dieser Gaudiabend der Vorstadtbuben eine Neuauflage im kommenden Jahr finden sollte, es wäre schade, wenn diese einzigartige Veranstaltung im Oktoberprogramm nicht mehr stehen würde. Dieser außergewöhnliche Stimmungsabend bereichert das schon große und attraktive Bräunlinger Veranstaltungsprogramm durch ein ungewöhnliches Event, das viel Zuspruch und Unterstützung findet.

Am Abend im Bregtäler herrscht eine Superstimmung in Dirndln und Lederhosen. Von links: Simone Burgert, Nicole Laufer, Birgit Hofacker, Marcel Hofacker, Veronika und Thomas Held. | Bild: Dagobert Maier

Die Veranstalter

Die „Vorstadtbuben“ haben ihren Stammtreffpunkt im Bregtäler. In der Regel wohnen die Vorstadtbuben in der Kernstadt ab dem Spitalplatz in Richtung Waldhausen. Ein Teil der Gruppe ist auch bei den Rieswellemachern mit dabei. Der Almabtrieb ist eine Idee der Vorstadtbuben, die damit die Stimmung ihrer Fans getroffen haben. (dm)