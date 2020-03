Am Bräunlinger Pfarrhaus ist seit kurzem eine Gedenktafel angebracht, die an Dekan Julius Meister erinnert. Meister (1866 bis 1944) war Pfarrer und Dekan in Bräunlingen und stellte sich mutig dem Nationalsozialismus entgegen. Die katholische Pfarrei und die Stadtverwaltung Bräunlingen haben gemeinsam eine Gedenktafel in Erinnerung an ihn anfertigen lassen. Kreisarchivar Clemens Joos zeigte sich für den Text verantwortlich.

Geschichtswerkstatt war 2019 besonders aktiv

Bürgermeister Micha Bächle, Pfarrer Manuel Grimm und Klaus Gaßmann, der Sprecher des Gemeindeteams, stellten vor kurzem die Gedenktafel vor. Anlass war der 75. Todestag von Dekan Meister im vergangenen Jahr. Auch beim Volkstrauertag wurde Meister gedacht. Die Bräunlinger Geschichtswerkstatt widmete sich 2019 intensiv dem Kampf von Dekan Meister gegen den Nationalsozialismus.

Höhepunkt war ein Vortrag im katholischen Gemeindezentrum, für den sich annährend 100 Zuhörer interessierten. Viele Zeugen die als Kinder die damalige Zeit in Bräunlingen miterlebt hatten oder sie aus den Erzählungen ihrer Eltern kannten, berichteten. Sogar aus Israel waren Gäste zum Vortrag gekommen, deren Vorfahren damals aus Bräunlingen vertrieben wurden.

Widerstand bis September 1935

„Dekan Meister war ein mutiger Kämpfer. Er hat sich nicht einschüchtern lassen und stellte sich, ohne Rücksicht auf sich selbst, entschlossen dem Nationalsozialismus entgegen“, so Bürgermeister Bächle und Pfarrer Grimm. Während andernorts regimekritische Pfarrer nach der Machtergreifung der NSDAP bereits 1933 die Gemeinde verlassen mussten, kämpfte Meister weiter, bis er schließlich am 23. September 1935 gezwungen wurde, Bräunlingen zu verlassen.

Das Verhalten Julius Meisters zeigt, dass auch hier während des Dritten Reiches nicht alle gleichgültig, linientreu und – wie Richard Zahlten es schon vor Jahren formulierte – beherrschbar waren. Dekan Meister ist auch für uns heute ein leuchtendes Beispiel, das ermahnt. Er war aber nicht der einzige Kämpfer in Bräunlingen, der sich der NSDAP entgegenstellte“, sagte Micha Bächle beim Volkstrauertag im November 2019.

Müller im Mittelpunkt

Neben Dekan Julius Meister war auch Bürgermeister Martin Müller von den Nationalsozialisten abgesetzt worden. Beide Opponenten gegen das Regime wurden 1946 rehabilitiert. Dem Schicksal Martin Müllers widmet sich am Sonntag, 5. April, 14.30 Uhr ein Vortrag im Kelnhofmuseum. Unter dem Titel „Martin Müller – Bürgermeister in schweren Zeiten“ spricht Joachim Schweitzer über eine zu Unrecht vergessene wichtige Persönlichkeit der Stadt Bräunlingen.