Wenn Kämmerer Sebastian Grytner den Jahresabschluss der Stadtwerke präsentiert, dann gibt es dabei einen Posten, der sicher wie ein Uhrwerk rote Zahlen schreibt. Auch 2018, mit einem Gewinn von rund 117 000 Euro, ist die Stromerzeugung an der Brändbachtalsperre im Kirnbergsee ein Minusposten.

Bei der Stromerzeugung habe man indes fast eine Punktlandung erreicht, so der Kämmerer. Erreicht habe man eine Stromerzeugung von 530 426 Kilowattstunden, geplant habe man mit 550 000. „Damit lassen sich rund 106 Vier-Personen-Haushalte versorgen“, so Grytner.

Es soll sich was ändern: Die Stadtverwaltung will die Stromerzeugung an der Staumauer effizienter nutzen und die Verluste runterfahren. | Bild: Simon, Guy

Wieso rote Zahlen?

Wenn die Stromerzeugung nahezu der Planung entspricht, wieso kommt es dann zu den jährlich wiederkehrenden roten Zahlen? Die Erträge schaffen es nicht, die Aufwendungen zu decken. Zu den größten Aufwendungen zählen die Abschreibung in Höhe von 64 000 Euro, die Darlehenszinsen mit 35 000 Euro und die Unterhaltung der Staumauer inklusive Kraftwerk mit 35 000 Euro. Man rechne damit, auch in Zukunft hier Verluste zu generieren. „Da wollen wir besser werden und führen Gespräche hinsichtlich einer Effizienzsteigerung“, sagte Grytner.

Ein Trauma

Mit den Begriffen „Effizienzsteigerung“ und „Stromerzeugung„ weckte er jedoch Erinnerungen in den Reihen der Stadträte. Gar von einem Trauma sprach Rolf Schütz, CDU: „Wir waren noch ganz neu als Stadträte mit dabei, da gab es schon mal Propheten, die im Rat davon berichteten, wie wir die Erzeugung steigern können. Ich werde das sehr kritisch sehen.“

Ähnlich sah das auch FDP-Fraktionssprecher Armin Ewald: „Ich würde gerne wieder den hier sitzen haben, der uns das damals präsentiert hat. Damals kam die Aussage, wir würden die optimale Turbine bekommen.“ Ewald sei gespannt, was gemacht werden soll und wie die Effizienzsteigerung gelingen soll: „Ich will es genau hinterfragen“, so Ewald.

„An der Linachtalsperre hat man mit einem ähnlichen Problem zu tun“, sagte Berthold Geyer, Sprecher der Gruppe 84. „Gewisse Dinge sind eingetreten, die so nicht drin waren. Man denke nur mal an die Klimaveränderungen mit weniger Niederschlägen.“

Welche Möglichkeiten gibt es?

Bürgermeister Micha Bächle zeigte dafür Verständnis: „Die Erfahrung ist klar. Unsere Perspektive ist allerdings, dass wir nach vorne schauen wollen.“ Man sei gezwungen, sich mit dem Verlust, der jährlich entstehe, auseinander zu setzen. „Wir haben Ausgaben in Höhe von 120 000 Euro für die Pegelmessstellen. Wichtiges Thema ist also für uns: Wie ist eine Effizienzsteigerung möglich?“ Damit wolle man auch bald ins Gremium und das den Räten präsentieren: „Wir wollen auch nachvollziehen können, wieso vor 20 Jahren keine Steigerung erreicht wurde. Wir hoffen, da an der ein- oder anderen Stellschraube zu drehen.“ Man arbeite dabei auch extern mit Unternehmen, die ein entsprechende Erfahrung aufweisen können: „Es geht darum, wo hier unsere Möglichkeiten sind“, so der Bürgermeister. Es sei wichtig, in diesem Bereich vorwärts zu kommen: „Diese Verluste tun uns weh.“

Breitband

Verluste schreiben die Stadtwerke auch bei der Breitbandversorgung. Hier gibt es ein Minus von 65 214 Euro in 2018. „In 2018 stehen dem natürlich noch keine Erträge gegenüber. Der Zweckverband hat allerdings signalisiert, dass die ersten Rückflüsse anstehen“, so Grytner. Etwa 30 000 Euro für 2019 und zirka 60 000 Euro für 2020.