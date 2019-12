Der neue Lehrbienenstand hat sich bewährt. Nach drei Jahren Vorarbeit und etlichen Arbeitseinsätzen konnte der Imkerverein Baar West, der aktuell 51 Mitglieder hat, Anfang Juli 2018 den neuen Lehrbienenstand auf dem ehemaligen Tiefbrunnengelände im Ried mit einem Tag der offenen Tür offiziell übergeben. Nach einem Jahr zog Vorsitzender Hermann Fritschi eine äußerst positive Bilanz über die Möglichkeit, junge Leute für die Bienenhaltung zu interessieren. Zusätzlich brachte der neue Lehrbienenstand noch weitere neue Impulse in den Verein, bis hin zum Imkerhock und viel Erfahrungsaustausch in den Sommermonaten.

Anlaufstelle für Jungimker

Der Lehrbienenstand ist vor allem für die Jungimker eine gute Anlaufstelle, ob zur Ausbildung oder dem An- und Verkauf von Bienen. Er bietet an, hautnah diese faszinierende Lebensform näher kennenzulernen und leistet durch die Bienenhaltung auch einen guten Beitrag zum aktiven Umweltschutz. Der Lehrbienenstand bietet durch Anfänger und Schnupperkurse, durch Imkerpaten und Probeaktionen sowie Bienenpatenschaften erste Einblicke in dieses beeindruckende Tätigkeitsfeld bis hin zur Honigproduktion.

Imkervereinsvorsitzender Hermann Fritschi schaut bei den Bienenkästen nach dem Rechten. | Bild: Dagobert Maier

Er ist auch eine gute Anlaufstelle für Informationen. „In früheren Jahren gab es einen Bienenimkertreff in einem Lokal, bei dem über die Bienenzucht theoretisch gesprochen wurde. Doch mit dem neuen Lehrbienenstand können wir nun auch praktisch über die Bienenzucht informieren. Das Ziel war natürlich auch, dass junge Leute sich für die Imkerei interessieren, was nun mit dem neuen Lehrbienenstand sehr gut möglich ist. Es werden auch Anfängerkurse angeboten, die vom Landesverband unterstützt werden, bei dem auch vom Imkerverein Baar West Mitglieder mit dabei sind“, so Hermann Fritschi.

Ideen gab es schon viele Jahre

Den Gedanken, einen Lehrbienenstand zu bauen, hatte er schon vor vielen Jahren, wobei er durch den Lehrbienenstand in Löffingen angeregt wurde, so etwas auch in Bräunlingen einzurichten. Wichtig sei auch, dass jeder Jungimker einen Bienenvater zu Seite hat, der ihn unterstützt und ihn in die Bienenhaltung einweist. Vor einigen Jahren wurde der Gedanke konkretisiert und nach Gesprächen mit der Stadt wurde es möglich, im Bereich der Tiefbrunnenanlage zwischen Waldhausen und Bräunlingen den Lehrstand einzurichten.

Sehr gute Erfahrungen

„Wir haben mit dem Lehrbienenstand sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben vom März bis zum September jeden Monat einen stark besuchten Imkerhock, bei dem auch Imker aus der ganzen Region kommen und sich über ihre Erfahrungen bei der Bienenzucht intensiv austauschen. Dieser Anlaufpunkt hat sich bestens bewährt. Wenn ein Problem gelöst werden muss, dann ist immer jemand beim Hock mit dabei, der mit Rat und Tat helfen kann. Vor allem die praktische Hilfe am Bienenstock selbst ist sehr wichtig.“ In den Sommermonaten ist der Bereich zwischen Waldhausen und Bräunlingen für die Bienenhaltung nicht schlecht, denn viel Wald, Ackerfeld und auch die Sommerhalde bietet viele gute Möglichkeiten für die Bienen.

In Reih‘ und Glied stehen die Bienenvölker in ihren Holzbeuten auf einem Gestell. Das Blechdach schützt sie vor Niederschlag. | Bild: Dagobert Maier

Der Aufwand für den Verein ist erwartungsgemäß über die Sommermonate stark erhöht. Betreuer und Ansprechpartner ist dabei August Weh, der darauf achtet, dass alles in geregelten Bahnen abläuft und die Bienen gute Bedingungen haben. Natürlich gehört die Pflege des Tiefbrunnengeländes mit dazu. „Wichtig für uns ist auch die Königinnenzucht, die Krönung der Imkerei, und wer über den Sommer Königinnen braucht, kann sie beim Verein Baar West erhalten. Der Imker, der die Königinnenzucht perfekt beherrscht, der ist schon ein Spezialist. Dabei war Rebstockwirt Herbert Schwarz ein hervorragender Königinnenzüchter, der alles sehr gut beherrschte und das über Jahrzehnte“, meinte Fritschi abschließend.

