von Dagobert Maier und Guy Simon

Für den Turn- und Sportverein (TuS) knallen am Samstag, 18. Mai die Sektkorken. Dann feiert der größte Verein der Zähringerstadt mit einem Jubiläumsabend seinen 150. Geburtstag.

Der Abend soll auch ein Wegpunkt für den Verein werden, der stark an seiner Zukunft arbeitet. Das bedeutet auch Veränderung: „Wir stehen vor einem Umbruch“, sagt der langjährige Vorsitzende des Vereins, Manfred Martin. Er selbst wird 2020 nicht mehr zur Wahl des ersten Vorsitzenden antreten. „Es wird eine Zäsur geben und wir werden uns neu aufstellen“, erklärt Martin. Man wolle sich fit für die Zukunft machen. Geradezu symbolisch ist dabei dann auch die neue Homepage des Vereins, die pünktlich zum großen Festabend online gehen soll. „Wir befinden uns in einem Prozess, den wir alle gemeinsam gehen“, so der Vorsitzende. Eigens dazu habe man bereits die Vereinsberatung des Badischen Turnerbundes in Anspruch genommen. Dort dreht es sich um die Frage: „Was wollen wir erreichen, wohin soll es gehen?“

Manfred Martin ist aktuell Vorsitzender. | Bild: Dagobert Maier

Gründungsvorsitzender Anton Bertsche. | Bild: Repro: Dagobert Maier

Blick in die Zukunft: Das habe nichts mit fehlendem Nachwuchs zu tun: „Da gibt es keinen Knick, wir habe nach wie vor viele Kinder im Verein. Auch die Zusammenarbeit in der Vorstandschaft funktioniert richtig gut“, erklärt Martin. Für ihn sei der TuS wie ein Tanker auf hoher See. „Es gibt mal Sturm, dann folgt Flaute und Sonne. Wir stehen gut da, dürfen aber nicht vergessen, dass wieder ein Brecher kommen kann.“ Daher soll vieles auf die Zukunft ausgerichtet werden: Die Informationen, die man online bekommt, ebenso wie die Auftritte in den sozialen Medien. Diesen Prozess will Martin mitbegleiten, wenn auch nicht mehr in seiner Funktion als erster Vorsitzender, die er seit 2003 erfüllt.

Beim Turnfestumzug 1965 wird die neue Fahne des Turn- und Sportvereins geweiht. | Bild: Repro: Dagobert Maier

Wie sieht der große Jubiläumsabend konkret aus? Neben den Grußworten der Gäste, einem Rückblick auf die wechselvollen von unterschiedlichen Akzenten und Höhepunkten geprägten Sportjahrzehnte, werden einige sportliche Auftritte der TuS eigenen Riegen und auch auswärtiger Gastgruppen, den Abend mit Sport- und Bewegung auflockern. Der Turnverein Schonach wird sein Können zeigen, ebenso wie die Bräunlinger Turner selbst auf dem Trampolin, mit ihrer Ü 30-Gruppe und der Leistungsriege. Neben kulinarischen Leckereien soll es zum Abschluss auch noch eine Überraschung für die Besucher geben. Karten dafür gibt es zum Preis von acht Euro beim Tourismus-, Kultur- und Sportamt direkt neben dem Mühlentor, sowie bei Ellen's Schmuck und Edelsteine im Grabenring 9. Außerdem bei allen Übungsleitern der Vereins. Der Abend beginnt um 18 Uhr, das Programm startet um 19 Uhr in der Sporthalle.

Beim Sportlerball in den 1990er-Jahren mit Reckweltmeister Eberhard Gienger (links unten) und Bürgermeister Jürgen Guse am Reck. (rechts unten). | Bild: Repro: Dagobert Maier

Die Geschichte des Vereins: Unter dem Motto „Gott am Herzen, treu im Wort. Ein freies Vaterland des Turners Hort“ gründeten 73 Bürger von Bräunlingen am 15. Mai 1869 den „Turnverein Bräunlingen„. Einen Monat später unterstützte die Stadt bereits den neuen Verein. Sie überließ ihm das Schützenhaus (Käppele) für Turnübungen und stellte Holz sowie 30 Gulden zur Anschaffung von Turngeräten als Zuschuss zur Verfügung. Der erste Wettkampf mit 44 Turnern fand am 15. September 1869 statt. Am 15. November 1871 beteiligte sich der TuS an einem Gauverband mit den Vereinen aus Hüfingen, Löffingen und Neustadt. 1906 wurde der Verein nach einigen Jahrzehnten Stillstand erneut gegründet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Vereinstätigkeit am 2. Februar 1919 wieder aufgenommen. 1925 wurde die Turnerinnenabteilung gegründet. Vier Jahre später kamen die Fußballer hinzu. Während der Kriegswirren des Zweiten Weltkrieges waren alle Sporttätigkeiten weitgehend eingestellt. Die meisten Vereinsakten wurden vernichtet. Danach nahmen die Fußballer ihre Spiele wieder auf. 1950 nahmen die Leichtathletik, das Skifahren und Tischtennis ihren Sport wieder auf. Im Jahre 1955 wurde der TuS ins offizielle Vereinsregister eingetragen. 1968 gingen die Läufer erstmals auf die Marathonstrecke. Ein Jahr später blickten die TuS Mitglieder auf 100 Jahre TuS zurück. 1978 wurde die Tennisabteilung geründet und zwölf Monate danach wurden 110 Jahre TuS und 50 Jahre Fußball gefeiert. Einige Sportlerbälle, das Gaukinderturnfest 1984 und 1987, der Triberglauf, die Erweiterung des TuS Clubhauses und die Gründung einer Badminton- sowie Basketballgruppe, prägten neben den Sportbetrieb die Jahre vor der Jahrtausendwende. Damals hatte der TuS über 1300 Mitglieder. Zum Beginn des neuen Jahrtausends machten sich die Ski-, die Tennis- und die Fußballabteilung selbstständig, weshalb die Mitgliederzahl auf etwas über 800 Mitglieder fiel. Seit 2003 kümmert sich Manfred Martin als erster Vorsitzender um die Geschicke des Bräunlinger Traditionsvereins.

TuS-Vorstandsgremium im Jubiläumsjahr zur 125-Jahr-Feier. Hinten von links: Jürgen Reichmann, Dietmar Gemeinder, Kurt Pfaff, Theo Brüner, Rainer Hartmann, Manfred Martin, Robert Ehrhard, Peter Falkowski, Josef Hofacker, Franz Dury, Hans Gut und Friedhelm Mayer; Sitzend von links. Klaus Banka, Norbert Brugger, Ilona Kloock, Lothar Frech und Reinhold Schorpp. | Bild: Repro: Dagobert Maier