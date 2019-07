von Roger Müller

Auf dem Bregring im Bräunlinger Otto-Würth-Stadion dröhnen am kommenden Wochenende, 6. und 7. Juli, wieder die Motoren der Motocross-Maschinen. Zwei Tage lang gibt es dort Motorsport pur. Während am Samstag die Jugendfahrer das Geschehen beherrschen werden, sind am Sonntag die erwachsenen Teilnehmer am Start. Das 2012 ins Leben gerufenen Bregring-Rodeo geht damit in das siebte Jahr.

Zunächst als Enduro-Cross-Rennen mit künstlichen Hindernissen auf der ehemaligen Grasbahn-Rennstrecke, wurden 2017 die Rennen schneller und spektakulärer, denn die Motocrosser hielten Einzug auf dem Bregring. Es wird seit Wochen kräftig mit schwerem Gerät gewerkelt. Eine klasse Strecke ist im Otto-Würth-Stadion entstanden.

Nachwuchs startet am Samstag

Der Samstag ist zunächst der Jugend vorbehalten. Hier macht der MX-Jugendcup Station. Er wird als offener Cup des jeweiligen Vereins ausgetragen und soll den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, auch mit Konkurrenten aus anderen Vereinen gemeinsam zu fahren. Damit trägt man auch den zahlreichen Jugendfahrern des Motor-Sport-Clubs Bräunlingen Rechnung.

Am Sonntag steht eine Clubsport Motocross-Veranstaltung auf dem Programm. Auch hier erwartet man wieder starke Fahrerfelder. Nicht fehlen darf die Matschgaudi, die zum Publikumsmagneten am Samstagabend wurde. Es gilt, eine mit Wasser und Schlamm gefüllte Grube zu durchfahren. Wer stecken bleibt, hat das Nachsehen. Jede Menge Matsch und Spektakel ist garantiert und die Zuschauer kommen ganz auf ihre Kosten.

Race-Party und Barbetrieb

Im Anschluss geht es ins Festzelt zur Race-Party mit DJ und Barbetrieb. Auftakt ist am Samstag ab 9 Uhr für die Jugendfahrer, die Matschgaudi ist auf 18 Uhr angesetzt. Im Anschluss geht es zur Race Party ins Festzelt. Am Sonntag beginnt ab 9.15 Uhr der zweite DMV Clubsport Motocross.