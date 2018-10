Die Hundesteuer wird nicht erhöht. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, zum 1. Januar 2019 die Hundesteuer für den ersten Hund von 100 Euro auf 120 Euro und für jeden weiteren Hund von 220 Euro auf 240 Euro zu erhöhen. Durch die Erhöhung hätte die Stadtkasse jährlich 5500 Euro mehr eingenommen.

Die Begeisterung über diesen Vorschlag hielt sich allerdings sowohl auf den Bürgerrängen, als auch am Ratstisch ziemlich in Grenzen. "Die Hundesteuer wurde im 1800 Jahrhundert erlassen, damit sich noch Großverdiener einen Hund leisten können und die Tollwutgefahr eingedämmt wird", sagt Hundebesitzerin Petra Molitor. Ihrer Meinung nach sei die Hundesteuer nicht mehr zeitgemäß.

Ein Hund sei ein wertvolles Familienmitglied und gerade auch für ältere Leute sehr wichtig. Nachdem schon im vergangenen Jahr die Hundesteuer erhöht wurde, sei es nicht verständlich, dass nun schon wieder eine Erhöhung geplant werde. Andere Kommunen würden die Hundesteuer komplett erlassen und in Bräunlingen würde sie innerhalb von zwei Jahren um 30 Prozent erhöht. Und was eigentlich mit den vielen Katzen sei. "Katzenliebhaber müssen nichts zahlen, aber wir Hundeliebhaber werden zur Kasse gebeten", so Molitor.

Räte stimmen gegen Bächle

Ähnlich sahen dies auch die Stadträte: "Ich verstehe nicht, dass wir die Hundesteuer schon wieder erhöhen wollen", sagte CDU-Stadträtin Anja Beyrle-Silano. Die Hundesteuer sei längst nicht mehr die Luxussteuer von früher.

Vor einem Jahr konnte Peter Ebnet die Diskussion noch im Bezug auf Hüfingen verstehen. "Es ist ja wirklich egal, ob ein Hund 50 Meter weiter vorne oder hinten sein Geschäft verrichtet", sagt der SPD-Stadtrat. Dass Hüfingen dann allerdings bereits eine Woche später die Hundesteuer auch erhöhe, sei nicht abzusehen gewesen. "Auch wenn ich gelesen habe, dass wir jetzt ja 'ziemlich beste Freunde' sind, wollen wir die Erhöhungsspirale nicht mitgehen." In Hüfingen liegt die Hundesteuer mittlerweile bei 125 Euro für den ersten und 250 Euro für jeden weiteren Hund.

Berthold Geyer, Fraktionssprecher der Gruppe 84, verwies darauf, dass die Stadt auch Kosten habe – wie beispielsweise die Hundetoiletten. Erst in der letzten Sitzung hatte der Gemeinderat beschlossen, dass die Hundetoiletten erweitert werden sollen. Das sei auch mit Kosten verbunden. Es würden auch Leistungen für die Hundebesitzer hinter der Steuer stehen. Auch wenn man normalerweise nicht so rechne. Durchaus könne er aber die Kritik verstehen, dass die Hundesteuer nach einem Jahr schon wieder erhöht werden soll.

Eine Erhöhung der Hundesteuer für Kampfhunde konnte sich FDP-Fraktionssprecher Lorenz Neininger durchaus vorstellen. Allerdings gibt es in Bräunlingen gar keine Kampfhunde, sodass die Erhöhung auch keine Auswirkungen hat.

Und das Fazit der Diskussion? Einzig Bürgermeister Micha Bächle stimmte für eine Erhöhung. Mit einer Enthaltung und 15 Ja-Stimmen lehnte der Gemeinderat eine erneute Erhöhung der Hundesteuer ab.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein