Die kulturelle Sommerpause ist vorbei und bereits im Oktober geht es in der Bräunlinger Stadthalle weiter mit den Löwenstarken Veranstaltungen.

Sabrina Weckerlin im Dezember

Die Bräunlinger Kleinkunstreihe hat in diesem Jahr einen Punkt weniger im Programm, bietet dafür allerdings einen hochkarätigen Auftritt zum Jahresende: Musical-Darstellerin Sabrina Weckerlin wird am Samstag, 7. Dezember, um 20 Uhr im Großen Saal der Stadthalle zu erleben sein. Eigentlich hätte sie bereits am 3. Mai auftreten sollen, musste damals aber aus gesundheitlichen Gründen absagen. Wer sich schon damals Karten besorgt hat: Sie behalten ihre Gültigkeit. Karten gibt es bei der Tourist-Info Bräunlingen zu kaufen. Sie kosten 28 Euro im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkasse.

Magie und Comedy

Am Donnerstag, 31. Oktober, steht der nächste Programmpunkt bei den Löwenstarken an. Nach dem Erfolg der Magier in der vergangenen Spielzeit, ist auch dieses Mal eine Aufführung mit dabei, die Tricks und Magie ins Spiel bringt: Julian Button ist preisgekrönter Zauberer, Schattenspieler und ausgebildeter Musicaldarsteller. Außerdem soll es bei ihm auch in die Comedy-Richtung gehen – Zauberei und Scherze werden vermischt, verschiedene Unterhaltungsformen sind zu erleben.

Button bezieht zudem das Publikum in seinem Soloprogramm „Ausgetrickst“ mit ein. So erklärt er etwa einem Gast, wie der sich hinzustellen hat. Geht dann das Licht aus, hat es den Anschein, als ob der Besucher einen Gorilla füttern würde. „Es ist eine Mischung aus Comedy und Zauberei“, so Welke. Mit seiner Arbeit gewann der Wahl-Hamburger internationale Preise, trat in der erfolgreichen französischen Fernsehsendung Le Plus Grand Cabaret du Monde in Paris auf und wurde in Köln mit dem Publikumspreis Kunst gegen Bares geehrt.

Der Abend mit Julian Button startet am Donnerstag, 31. Oktober. Einlass ist ab 19 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 20,90 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Sabrina Weckerlin tritt am Samstag, 7. Dezember, in der Stadthalle auf. Konzertbeginn ist 20 Uhr.