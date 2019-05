Es verwundert manchmal schon, dass die wirklich außergewöhnlichen Nachrichten nicht auch in außergewöhnlichem Maße kommuniziert werden. Wenn sich etwa das Land Baden-Württemberg dazu entscheidet, die Landesgartenschau 2024 nicht in Wangen im Allgäu -was bisher jeder angenommen hatte- auszurichten, sondern im Bräunlinger Ortsteil Döggingen. Laut eines unscheinbaren Hinweises scheint das nun auch der Fall zu sein. Ein Glücksfall.

Was könnte man machen?

Wenn geschickt vorgegangen wird, lässt sich dabei eine Menge Positives für den Ortsteil herausholen. Was wäre denn da denkbar? Vielleicht ein paar schicke Hängekörbe mit Blumen, die entlang der Gauchachtalbrücke für bunte Farbtupfer im Grau des Betons sorgen? Die zuständigen Planer lassen sich da bestimmt hübsche Pflanzenspiele einfallen. Vielleicht auch ein paar raffinierte Brunnenkonstruktionen oder Skulpturen namhafter Künstler. Hoch im Kurs sind ja auch interaktive Bereiche, vielleicht eine Kletterwand im Freien oder Anlagen, die olfaktorische Reizüberflutung in Form von Kräuterbeeten oder Bienenweiden anbieten. Vielleicht gibt es im Vorfeld ja auch eine Veranstaltung, bei der die Bürger ihre Wünsche und Vorstellungen äußern können. Möglichkeiten über Möglichkeiten.

Einen kleinen Bereich für die Gartenschau gibt es ja auch bereits. Darauf verweist auch das Schild in der Emil-Frei-Straße unweit der Volksbank. Der Pfeil neben dem Schriftzug „Landesgartenschau 2024“ zeigt auf ein kleines Blumenbeet mit ein paar Tulpen, die bereits ihre Blüten zur Pracht tragen. Davor ein kleiner Aufenthaltsplatz. Bei genauer Betrachtung: Mehr braucht es eigentlich gar nicht. Schön.