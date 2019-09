Die Bräunlinger können auch 2020 sicher sein, dass die Hexenfeuer über die Fasnettage genügend Brennmaterial haben, denn das Holz für die Hexenfeuer ist durch die Rieswellemacher aus dem Bräunlinger Wald eingefahren. Bei dieser gemeinschaftlichen Aktion werden auch die Geselligkeit und sehr gute Kameradschaft der Rieswellemacher weiter gestärkt, was auch die Teilnahme etlicher Oldies, die aus dem aktuellen Hexendienst ausgeschieden sind, zeige, meinte Gruppenchef Matthias Schmid. Das Rieswellemachen hat auch einen hohen Stellenwert innerhalb der Urhexengruppe, denn es unterstützt die gelebte Geselligkeit der Männer mit ihren Hüten und roten Halstüchern, unterstrich Schmid weiter.

Die Rieswellemacher sorgen für genügend Brennmaterial für die Bräunlinger Hexenfeuer über die närrischen Tage. Bild: Dagobert Maier

Mit vielen Holzwerkzeugen ausgestattet, verteilten sich die Helfer im Wald. Es war erstaunlich, wie viele Rieswelle in einigen Stunden zusammenkamen. Danach wurden Holz und Reisig gelagert, um gut trocknen zu können, damit beim Hexenfeuer die Flammen mit ihren glühenden Funken hoch in den Abendhimmel steigen können. Schon während der Abfahrt beim „Café Gehringer“ herrschte gute Stimmung, und die hielt trotz viel Arbeit an, bis sie beim traditionellen Abschluss den Höhepunkt erreicht.

Die 16 Urhexen blicken schon mit gespannter Erwartung auf die närrischen Tage 2020, die sie mit dem 44. Rieswelleball am Samstag, 11. Januar, im „Bregtäler“ traditionell beginnen.