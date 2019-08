Im September rollen in Mistelbrunn die Baumaschinen. Dann geht es los mit den Arbeiten an der neuen Buswendeplatte, die an der Unterbränder Straße entstehen soll. Dabei gibt es von der Stadt erfreuliche Nachrichten zu verkünden: Die Umsetzung des Projektes wird rund 110 000 Euro weniger kosten, als ursprünglich geplant. Hintergrund sind Änderungen in der Linienführung. Der Bus fährt ab 2020 nicht mehr direkt zwischen Mistelbrunn und Unterbränd.

Bräunlingen Besondere Ehrung für Norbert Knöpfle: Mistelbrunner Ortsvorsteher ist seit 35 Jahren in der Kommunalpolitik Das könnte Sie auch interessieren

Wendeplatte ist notwendig

Bei der Vergabe der Baumaßnahme habe die Firma Storz mit 79 165 Euro als günstigster Bieter den Zuschlag für die Maßnahme erhalten. Dabei habe die Bandbreite für das Projekt bis zu rund 114 000 Euro gereicht. „Die Buswendeplatte ist eine wichtige Maßnahme für den Öffentlichen Personennahverlehr in Mistelbrunn. Damit wird auch die Anbindung des Stadtteils für die Zukunft gesichert. Ab Dezember wird Mistelbrunn über Hubertshofen mit dem Bus angebunden, eine direkte Verbindung nach Unterbränd wird es nicht mehr geben, weshalb der Bus wenden muss“, so Bürgermeister Micha Bächle und Mistelbrunns Ortsvorsteher Norbert Knöpfle.

Bräunlingen Nahverkehrs-Drehscheibe Döggingen ist im Förderprogramm Das könnte Sie auch interessieren

Bei Vergabe eingespart

Gemeinsam habe man in Verwaltung, Gemeinderat und Ortschaftsrat die Planungen optimiert, um Kosten zu senken. Auch sei es mit der Pfarrpfründestiftung gelungen, eine Einigung für den Grundstückserwerb zu erzielen. Während die erste Kostenberechnung noch bei rund 223 000 Euro lag, liege der Kostenrahmen nun nach der Vergabe bei rund 110 000 Euro und damit nur halb so hoch wie im Haushalt der Stadt eingeplant. Besonders erfreulich sei, dass es nun gelungen sei, die Kosten nochmals deutlich zu senken.

Bräunlingen Dögginger Bahnhof wird zum Verkehrsknotenpunkt Das könnte Sie auch interessieren

Ausgangspunkt für die Arbeiten ist ein neues Nahverkehrskonzept im Schwarzwald-Baar-Kreis, das bereits ab 2019 greifen soll. Das soll erhebliche Verbesserungen für die Baar bringen. Unter anderem durch eine Schnellbus-Verbindung zwischen Donaueschingen und Blumberg, die bis 24 Uhr fährt.