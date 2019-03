Die Bräunlinger Landjugend hat mit Jonas Glunk einen neuen ersten Vorsitzenden. In der Generalversammlung am Freitagabend in der "Weinstube" wurde er zum Nachfolger von Pirmin Schey gewählt, der vier Jahre an der Spitze der Bräunlinger Landjugend stand. Marleen Pfitzer wurde erneut für zwei Jahre als stellvertretende Vorsitzende bestätigt. Silke Fuß wurde neue Kassiererin für Benita Keller. Nach vier Jahren übergab Marcel Dold das Amt des Pressewartes an Dominik Barth. Tobias Schrenk ist neuer Gruppenraumwart für Jonas Glunk, der erster Vorsitzender wurde.

Bewegtes Vereinsjahr

Erneut ein sehr bewegtes, abwechslungsreiches und aktives Vereinsjahr konnte Schriftführer Robert Fürderer bilanzieren, mit den Höhepunkten des Kreislandjugendtages in Hondingen, dem Jahresausflug nach Südtirol mit Wildwasser Rafting, dem Gartenfest in Bruggen und dem Kreiserntedankfest in Weiler. Am Straßenmusiksonntag, dem städtischen Kinderferienprogramm und über die Kilbigtage war die Bräunlinger Landjugend mit dabei. Auch sportliche Aktivitäten fehlten nicht im Vereinsleben. Bei der Fasnet legte die Landjugend beim "Wilden Südwesten" die Gleise in der Stadthalle und stellte ein Windrad auf. Großes Interesse der Bräunlinger Landjugend fand auch die Sonnwendfeier 2018 in Ippingen.

Die Altersstruktur der Mitglieder liegt im Bereich von 14 bis etwas über 30 Jahre. Bürgermeister Micha Bächle, der später die Entlastung beantragte, lobte den guten Zusammenhalt der Landjugendgruppe, die Aktivitäten das Jahr über und die Verbundenheit zur Region.

Ehrungen

Mit dem dritten Platz beim Kreiserntedankfest mit dem Erntewagen unter dem Motto "Schwarzwald-Baar, das ist unsere Heimat" sei eine sehr gute Platzierung gelungen, so Bächle. Für fünf Jahre wurde Max Ewald geehrt. Denise Späth und Pirmin Schey sind zehn Jahre dabei. Schey wurde aus dem Vorstand verabschiedet. 15 Jahre Mitglied sind: Dominik Albicker, Thomas Schmid und Franz Riebe. Was steht an? Das Gartenfest in Bruggen, das Kreiserntedankfest und der Jahresausflug.