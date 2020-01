Wie in den vergangenen Jahren mündet das Chorprojekt im Gottesdienst am Ostersonntagmorgen, 12. April. Die Proben finden jeden Donnerstag ab 9. Januar, 20 Uhr, im katholischen Gemeindehaus statt.

Bräunlingen Projektchor singt Händel und Schubert: Mitmachaktion endet im Ostergottesdienst eindrucksvoll Das könnte Sie auch interessieren

Zur Aufführung kommt die „Missa in C“ KV258 – genannt Spaur-Messe – von Wolfgang Amadeus Mozart und das „Festliche Halleluja“ des Engländers Christopher Tambling. Die Messvertonung von Mozart nimmt den Sänger wie auch den Hörer sofort mit: Beschwingt und tänzerisch sind die Rhythmen. Die Themen dieser Messe sind liedhaft und eingängig. Neben dem Chor wirkt ein Orchester mit Streichern, Bläsern und Orgel mit. Vier Gesangssolisten ergänzen den Chor. Es handelt sich um eine Neueinstudierung, sodass alle Sängerinnen und Sänger die Messe von Grund auf neu erproben. Der beliebte Stil des Zeitgenossen Christopher Tamblings garantiert ein opulentes Klangerlebnis und ergänzt die Mozartmesse bestens.

Donaueschingen 140 Beteiligte und ein monumentales Werk: Am Samstag wurde Haydns Schöpfung zum gesellschaftlichen und musikalischen Ereignis Das könnte Sie auch interessieren

Der Spaß am Singen in einem großen Chor steht im Vordergrund: Dabei ist die regelmäßige Teilnahme an den Proben wichtig. Es werde ein Erlebnis für alle Mitwirkenden, heißt es in der Pressemitteilung der Kantorei der Stadtkirche.

Kontakt: Kirchenmusiker Frank Rieger, Johannes-Schmid-Straße 12, Bräunlingen, Telefon 07707/9883490.