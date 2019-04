von von Guy Simon

Die Bräunlinger Stadtverwaltung hatte in der Vergangenheit so ihre Probleme. Schriftzüge, Buchstaben – sie wurden abgerissen, fehlerhaft geliefert.

Den Auftakt machte die Stadthalle. Dort wurde der Buchstabe "E" vom Schriftzug mit Gewalt heruntergerissen fehlte das "E" und musste neu bestellt werden. Doch damit nicht genug. Kaum war das "E" montiert, fehlte an der Behindertentoilette ein kleines "Y". Nicht geklaut, sondern ein Versehen des Lieferanten.

Schließlich traf es fast auch noch Döggingen. Die "7b" an der Gauchachhalle sollte montiert werden, der Hersteller – eine Fachfirma für Zahlen – hatte jedoch kein "b" im Repertoire. Das Stadtbauamt wurde an anderer Stelle fündig. Problem gelöst.

Als es nun neuerdings wieder an das Montieren irgendwelcher Schilder ging, ließ sich das Stadtbauamt etwas einfallen. Der Steg Nummer 18 über die Gauchach musste ersetzt werden. Morsch, in die Jahre gekommen. Das Nummernschild musste irgendwie wieder montiert werden. Aber wie lässt sich die Fortsetzung der Pechsträhne hier vermeiden? Ein Blick in die Nachbarschaft genügt: Die Löffinger hatten mit ihren Nummern bisher ein glückliches Händchen. Warum also nicht einen Löffinger die 18 an den neuen Steg schrauben lassen? Gesagt, getan.

Als der Steg wieder in Betrieb genommen wird, bekommt Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle von Alexander Misok vom Stadtbauamt schließlich einen Akku-Schrauber in die Hand gedrückt: Ein Löffinger hat also die 18 an den Steg geheftet. Der soll etwa zwölf Jahre halten. Mit dem Glücksbonus ja vielleicht noch etwas länger.