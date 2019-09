von SK

Beide Röhren des Dögginger Tunnels werden in der Nacht von Montag, 9. September, auf Dienstag, 10. September, für den Verkehr voll gesperrt. Wie das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises mitteilt, werde die Sperrung ab 18 Uhr eingerichtet

Warum wird gesperrt?

Grund hierfür sind Störungen in der Brandmeldeanlage an der Tunneldecke. In den vergangenen Wochen musste die Bräunlinger Feuerwehr mehrfach zum Tunnel ausrücken, und jedes Mal stellte sich die Einsatzsituation gleich dar: Durch einen technischen Defekt hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Bereich wurde kontrolliert, die Anlage wurde zurückgesetzt. Die unerfreuliche Serie begann am Dienstag, 27. August, um 5.45 Uhr, setzte sich am Donnerstag, 29. August, um 17.45 Uhr fort und machte sich ein drittes Mal am Freitag, 30. August, um 12.45 Uhr bemerkbar. Eingesetzt waren jeweils das Löschgruppenfahrzeug LF16/12 und der Mannschaftstransportwagen MTW aus Bräunlingen sowie das LF 16/12 aus Döggingen. An den ersten beiden Einsätzen waren jeweils 30 Feuerwehrleute beteiligt, am Freitag rückten 20 aus.

Die Störungen sollen mit den anstehenden Arbeiten nun beseitigt werden. Sollten sie normal verlaufen, kann der Tunnel am Dienstag ab zirka 8 Uhr wieder für den Verkehr geöffnet werden. Der Verkehr wird während der Sperrung über die beiden ausgeschilderten Umleitungsstrecken U 1 und U 2 umgeleitet.