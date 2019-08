Der mobile Blitzer-Anhänger des Landratsamtes war auch schon in Bräunlingen unterwegs. Im Zeitraum von 15. bis 22. Juli stand er am Ortseingang, direkt bei der Firma Straub Verpackungen.

In der kleinen Einbuchtung nach dem Zebrastreifen war er abgestellt. Geschwindigkeiten gemessen und geblitzt hat das Gerät allerdings nur bis zum 19. Juli. Der Grund: Irgendwer hatte die Scheibe mit Farbe beschmiert. Ein Schicksal, das dem sogenannten Enforcement Trailer nicht zum ersten Mal zuteil geworden ist.

Aber wie sehen eigentlich die Zahlen seines Einsatzes aus?

Bekanntlich ist die Stelle an der Donaueschinger Straße eine, an der sich nicht jeder unbedingt auch an die angemessene Geschwindigkeit hält. Hier wechselt die Regelung rasch von 80 Kilometern pro Stunde auf 50 und schließlich auf 30. In jenem Bereich hat auch der Blitzer-Anhänger den Verkehr gemessen.

Wie das Landratsamt sagt, seien in dem angegebenen Zeitraum 20 579 Fahrzeuge gemessen worden. Tatsächlich geblitzt, also zu schnell gefahren seien davon lediglich 1,7 Prozent, was 352 Fahrzeugen entspricht. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 31,4 Kilometern pro Stunde scheint hier auch niemand wirklich zu rasen.

Die Höchstgeschwindigkeit

Allerdings gibt es auch Ausreißer. Bei 70 Kilometern pro Stunde liegt die Höchstgeschwindigkeit in dieser Zeit. „Damit liegt der Standort im Vergleich zu den anderen Standorten, an denen der Enforcement Trailer bislang eingesetzt wurde, hinsichtlich der Überschreitungsquote im Mittelfeld“, erklärt Kristina Diffring vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis. Die höchste Überschreitungsquote im Kreisgebiet liege bei 5,1 Prozent, die niedrigste bei 0,5 Prozent.

Kein Personal notwendig

Im Gegensatz zu anderen mobilen Anlagen, braucht das Gerät des Landkreises kein Personal für die Bedienung, sondern lediglich für den Transport sowie für die Auswertung der Daten.

Zugleich ist es dadurch natürlich anfällig für Schmierereien und Zerstörungen.