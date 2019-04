In der Stadt steht eine Geburtstagsfeier an: Bedrunka und Hirth, Hersteller von Betriebseinrichtungen und manuellen Arbeitsplatzsystemen, feiert sein 50-jähriges Jubiläum. Was einst in einer kleinen Werkstatt mit sechs Beschäftigten begann, hat sich im Laufe der fünf Jahrzehnte zu einem mittelständischen Unternehmen mit rund 120 Mitarbeitern entwickelt. Quasi als Symbol des Jubiläums konnte das Unternehmen im Februar bereits eines der neu entstehenden Betriebsgebäuden beziehen: "Das Projekt entsteht in zwei Bauabschnitten, Montage und Verwaltung konnten den ersten Teil bereits beziehen", erklärt Lea Kellner, zuständig für das Marketing des Unternehmens. Geplant sei, das etwa Mai bis Juni schließlich auch die Blechnerei in die neuen Räume ziehen könne. Damit zieht die Firma auch verschiedene Abteilungen an einem zentralen Platz zusammen. Bisher habe man dafür drei weitere Hallen extern angemietet.

Großprojekt: Bedrunka und Hirth erweitert und verdoppelt dabei fast seine Fläche am Hauptstandort. Dafür kann dann auf drei weitere kleine Standorte im näheren Umfeld verzichtet werden. | Bild: Bedrunka und Hirth

Bräunlingen Bräunlinger Firma zahlt 4,6 Millionen Euro – um Kosten zu senken Das könnte Sie auch interessieren

Vor 50 Jahren herrschten andere Bedingungen

Als die beiden Firmengründer, Paul Bedrunka und Otto Hirth, am 1. April 1969 in Bräunlingen ihre Produktion starteten, gehörten zur überschaubaren Betriebsausstattung einige Bohrmaschinen, Schleif- und Schweißgeräte, eine Tafelschere und ein kleiner Lastwagen. Die Blechverarbeitung unter den beengten räumlichen Verhältnissen sei nach heutigen Maßstäben geradezu abenteuerlich gewesen. Krane und Stapler gab es nicht. Bleche und Rohre mussten nach Anlieferung von Hand abgeladen und einzeln durch die Fenster ins Gebäude gehievt werden. Auf wenigen Quadratmetern Produktionsfläche entstanden vor allem Tischgestelle mit Kurbelverstellung. Die Bleche wurden anschließend von Hand lackiert. Hirth kümmerte sich um die Produktion, Bedrunka war für den Vertrieb zuständig. Kunden fanden sich im Umkreis von 100 Kilometern.

Neubau in den Achtzigern

Anfang der 1980er Jahre habe man in der Gießnaustraße schließlich neu gebaut. Mit den größeren Produktions- und Verwaltungsflächen wuchsen Maschinenpark und Produktpalette. Als die Firma 1985 von der Firma Pfalzmöbel übernommen wurde, suchte Firmenchef Alfred Weckesser nach einem Geschäftsführer und wurde schließlich in der eigenen Familie fündig: Ludwig Kellner, ein Neffe, übernahm in Bräunlingen die Verantwortung und erinnert sich heute noch gut an seine ersten Jahre: „Wir waren wie eine große Familie, in der Pioniergeist herrschte und Improvisationstalent gefragt war.“

1990 kommt der Durchbruch

Es entwickelt ein Lagerprogramm für CNC-Werkzeuge und lässt es patentieren. Die neuartigen Kunststoff-Einsätze bringen dem Unternehmen viel Anerkennung und werden zu einem wichtigen Meilenstein in der Firmengeschichte. "Das hat uns einen richtigen Schub im Markt gegeben", sagt Kellner. Es folgen weitere Entwicklungen wie etwa höhenverstellbare Arbeitsplatzsysteme, computergesteuerte Waren- und Werkzeugausgaben oder die Ausstattung von Schränken mit elektronischen Schließsystemen. Die Idee, hochwertige Schrank- und Lagersysteme mit Bausteinen der Informations- und Kommunikationstechnologie zu verknüpfen, wird zum Erfolgskonzept: Intelligente Systeme und Lösungen, die ins Anforderungsprofil der Industrie 4.0 passen, bescheren dem Unternehmen kontinuierlich wachsende Umsatz- und Beschäftigtenzahlen.

Bräunlingen Bedrunka-Hirth will große Halle bauen Das könnte Sie auch interessieren

Neubau für 4,6 Millionen Euro

Rechtzeitig zum 50-jährigen Jubiläum habe man am Stammsitz in Bräunlingen den Grundstein für die weitere Geschäftsentwicklung gelegt. Der Neubau ist für Ludwig Kellner ein Höhepunkt seines beruflichen Wirkens: "So etwas erlebt man nur einmal", sagt der Geschäftsführer. Das dreigeschossige Betriebsgebäude mit zusätzlicher Produktionshalle und neuen Maschinen hat ein Investitionsvolumen von rund 4,6 Millionen Euro. Die Gebäude ermöglichen Verbesserungen der Arbeitsabläufe, Materialeinsparungen in der Blechbearbeitung und sind auf Nachhaltigkeit getrimmt.

Digitale Technologie ist Herausforderung

Vor allem aber ermögliche die auf gut 8000 Quadratmeter erweiterte Betriebsfläche den breiten Einsatz digitaler Technologien. Kunden können online ihre Schranksysteme konfigurieren oder sich die Einrichtung einer kompletten Werkshalle planen und modellieren lassen. Die Planung kann anschließend dreidimensional am Bildschirm des Kunden gezeigt werden. Die Daten werden direkt in die Produktion übernommen, begleiten die Fertigung der Schränke und Arbeitstische durchgängig vom Blechzuschnitt über die Montage bis zur Auslieferung und Einrichtung.