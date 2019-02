Zehn Überraschungseier für zehn Teilnehmer. So viele interessierten sich für das innerstädtische Grundstück neben dem städtischen Kindergarten in Bräunlingen. Das hat die Stadt zum Kauf angeboten. Da sich darauf nicht nur ein Interessent gemeldet hat, hat man im Rathaus entschieden, die Vergabe per Los-Ziehung zu regeln. Immerhin wird das ja auch in Nachbarstädten bei wichtigen Dingen so gemacht.

Das Los ist demokratisch

Ein kleiner Ausflug in die politische Theorie. Die Demokratie in der Bundesrepublik setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen von Herrschaftsformen zusammen. Die Wahl ist dabei jedoch kein demokratisches Element, sondern ein oligarchisches (griechisch: Oligoi – die Wenigen). Die Ziehung per Los ist hingegen absolut demokratisch und räumt jedem Teilnehmer die gleichen Chancen beim Verfahren ein.

Schokolade geknabbert

Dieser Theorie folgend, wird im Bräunlinger Rathaus an der Schokolade von Überraschungseiern geknabbert. Der gelbe Kunststoffkern, in dem sich die Überraschung befindet, soll als Los-Kapsel für die Namen der Grundstücks-Interessenten herhalten. Und so kommt es dann auch am Abend der Ziehung. Melissa Müllhäuser zieht den glücklichen Gewinner und soll auch Nachrücker aus der Trommel holen, falls es mit dem eigentlichen Gewinner doch nicht hinhaut. Aber müssen deren Namen denn unbedingt genannt werden? Nein, findet Stadrat Armin Ewald. Ein Besucher widerspricht: "Ich würde schon gerne wissen, wenn ich an zweiter oder dritter Stelle komme."

Darüber muss dieser Besucher sich allerdings keinerlei Sorgen machen: sein Name ist es, der als erstes in einem Überraschungs-Ei steckt.