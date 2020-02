Der große Ball der Narrenzunft ist alljährlich Höhepunkt der Bräunlinger Saalfasnacht. Am Samstag, 15. Februar, wird ab 19.30 in der Stadthalle an ein Fernsehformat erinnert, das einst am Samstagabend alle Generationen vor den Fernseher lockte. In Anlehnung an die große ZDF-Show „Wetten, dass..? geht‘s für die Freunde fasnächtlicher Unterhaltung an diesem Abend „Wetten krass!“ zu.

In die Rolle von Thomas Gottschalk treten die drei Programmverantwortlichen Simon Rütschle, Ralf Moßbrugger und Christoph Dold. Seit rund einem dreiviertel Jahr plant das Trio den Abend. Die Drei wollen im Vorfeld nicht verraten, ob auch mit einem Gastauftritt von Michelle Hunziker zu rechnen ist. Oder kommt Cindy aus Marzahn? Ganz dem Vorbild nacheifernd, stehen Wetten im Mittelpunkt des Abends. Falls das Wetter mitspielt, soll es eine Außenwette geben. Die Wettpaten werden dem Publikum entnommen und falls diesen Auserwählten nicht einfallen sollte, mit was sie ihre Wettschuld einlösen sollen, dann werden die Moderatoren aushelfen. Alle Wetten haben einen fasnächtlichen Hintergrund.

Zunftball 2016: Das Spottstudio präsentiert etliche Prominente aus der Welt des Sports, wie zum Beispiel Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer, Joachim Löw und Sepp Blatter. | Bild: SK-Archiv/Dagobert Maier

Zwischen den Wetten haben dann die Frauen das Sagen. Die Damen Ü 30 werden eine Persiflage auf ein bekanntes Musical zum Besten geben. Die aktuellen Turnerinnen der TuS-Leistungsriege haben sich den Namen „Backflips“ gegeben. Wetten, dass die jungen Damen zwischen 14 und 20 Jahren viel mehr können als nur einen Rückwärtssalto? „Traumtänzer“ – so nennen sich die ehemaligen Turnerinnen der Leistungsriege. Ihr Name macht klar: Bei ihnen geht es um Akrobatik, Gymnastik und Tanz. Für die passenden Töne auf dem Zunftabend sorgen die Stadtkapelle Bräunlingen und eine Tanzband. Wie es seit einigen Jahren eingeübt ist, wird am Ende des Abends das nächstjährige Ballmotto verkündet. Der Vorverkauf läuft laut Rütschle gut, es werde aber noch Restkarten an der Abendkasse geben, kündigt er an.