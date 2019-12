Große Freude herrschte bei den Initiatoren der Weihnachtswunschbaum-Aktion 2019 in Bräunlingen. 106 Wünsche konnten diesmal erfüllt werden – nochmals deutlich mehr als im Premierenjahr 2018, als 80 Wünsche in Erfüllung gingen. „Bereits zum zweiten Mal war die Bräunlinger Wunschbaumaktion mit diesmal 106 erfüllten Wünschen ein großer Erfolg. Oft sind es kleine, alltägliche Wünsche, für die manchem Mitbürger das Geld fehlt. Wir freuen uns daher über die große Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung und dass die Idee des Wunschbaumes so gut angenommen wird“, betonte Bürgermeister Micha Bächle. Viele Wünsche seien so erfüllt und damit etlichen Menschen aus der Region eine Weihnachtsfreude gemacht worden, so die Bilanz des Rathauschefs.

Bräunlingen Ran an den Baum: Der Christbaum vor dem Rathaus kann in diesem Jahr Wünsche für Bedüftige erfüllen Das könnte Sie auch interessieren

Bächle wies auch darauf hin, dass im Vorfeld der Aktion ein Spendenschwein aufgestellt worden war, das in diesem Jahr mit rund 450 Euro sehr gut gefüllt wurde. Damit werden ebenfalls Weihnachtswünsche erfüllt. Bächle dankte allen Unterstützern für die Bereitschaft, mitzuhelfen.

Von der Wolle bis zum Mixer

In der überwiegenden Mehrzahl werden kleine, einfache Gebrauchsgegenstände und auch Süßigkeiten gewünscht. So standen neben Pralinen, Wolle, Spielzeug und Mützen auch Getränke und Textmarker auf den Wunschzetteln. Auch Schuhe, Jacken, Kopfhörer, Handmixer, Töpfe, Pfannen und rezeptfreie Medikamente wurden aufgeschrieben. Schon nach wenigen Tagen waren die meisten Wunschzettel vom Baum abgenommen.

„Sehr menschliche Kommune“

Vorsitzender Jürgen Guse von der Bürgerstiftung lobte die große Spendenbereitschaft in Bräunlingen und bezeichnete die Gemeinde als „eine sehr menschliche Kommune“, was die vielen Wunschbaumgeschenke für bedürftige Menschen zeigten. Guse dankte Bürgermeister Micha Bächle, der 2018 die Wunschbaumaktion initiiert hatte, für diese Idee. Auch Anita Zirnig vom Tafelladen freute sich über die Steigerung der Wunschzettelaktion auf nunmehr 106 Geschenke, die für viele Bürger eine echte Weihnachtsfreude bedeuten.

Geschenke werden ausgegeben

Bis Montag um 17 Uhr können noch Wunschgeschenke beim Tourismusbüro abgegeben werden. Die Geschenke werden in den nächsten Tagen im Tafelladen und der Tourismus-Information an die Empfänger ausgegeben.