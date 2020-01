Oberhansel Dietmar Gemeinder und sein Stellvertreter Roland Baumeister konnten auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Früchte trage die Jugendarbeit, für die Andreas Hepting und Peter Politynski mit ihren Teams federführend stehen. Gezählt werden 47 aktive Kleinhanseln. Inzwischen gebe es einen großen Fundus an Kleinhanselhäsern, sodass die enorme Nachfrage im Verleih erfüllt werden kann.

Kritik gab es an den Teilnehmerzahlen zur Hanselschrittprobe bei den Erwachsenen. Angemahnt wurde, am Fasnetmentig bei Nicht-Teilnahme an der Schauspielfasnet nicht stattdessen an die Straße zu stehen, sondern ins Hanselhäs zu schlüpfen und am historischen Umzug teilzunehmen.

Zwei große Treffen geplant

Die Hansel werden 2020 mit der Zunft zum großen Narrentreffen der VSAN am Sonntag, 19. Januar, nach Bad Cannstatt fahren, allerdings nur mit dem Sonntag als Pflicht, ein weiteres Narrentreffen in Baienfurt Oberschwaben-Allgäu wird bereits am Samstag, 8. Februar, für zwei Tage besucht. Das Credo der Narrenzunft „Eintracht“ bleibt, dass die eigene Fasnet am Ort wichtiger ist als Auswärtsbesuche, so Zunftmeister Matthias Reichmann. Den Fasnet-Tourismus wolle man in Bräunlingen nicht einreißen lassen, dennoch gebe es Verpflichtungen.

Kritik gab es an der steigenden Bürokratie zum Stiertransport nach Stuttgart, die Vorschriften werden immer unverständlicher. Eine Narrenmesse am Hexensunntig, 16. Februar, um 10.30 Uhr in der Bräunlinger Stadtkirche wird von Estanislaus Marcelino organisiert und durch die Hansel unterstützt. Der Versuch die „Hanselliedli“ der Hansel von außen zu zensieren wurde kategorisch abgelehnt, hier besteht man auf das Rügerecht der Bürger und Obrigkeit. Für die verschiedenen Arbeitseinsätze sind Helfer gesucht, man kann sich beim Oberhansel melden und in die Arbeitspläne eintragen.

Die Zunftballkarten kann die Zunft aus Kostengründen nicht mehr umsonst an die aktiven Mitglieder abgeben. Künftig zahlen Häs tragende Teilnehmer am historischen Einzug noch die Hälfte des Eintrittspreises. Wer nur zuschaut, muss die Karte voll bezahlen. Diese Entscheidung des Vorstands traf bei den Hanseln auf breites Verständnis. Auch die Kosten für die Narrentreffen nehmen Dimensionen an, bei denen die Zunft in Zukunft mehr finanzielle Eigenbeteiligung bei den Mitgliedern einfordern müsse.