Im städtischen Kindergarten befindet sich eine Brandschutztür, die bereits ein bewegtes Leben hinter sich hat. Im Laufe der Jahrzehnte wanderte sie von einem Platz zum anderen. Bei der Schulerweiterung platziert, kam sie an eine andere Stelle, als der Kindergarten in seine jetzigen Räume zog, und schließlich wanderte sie noch einige Meter weiter den Gang hinunter, wo sie sich noch heute befindet und stumm darauf achtet, dass kein Qualm entsteht, worauf sie reagieren würde.

Bräunlingen Rund 35.000 Euro für neue Sicherheit: Stadt Bräunlingen aktualisiert den Brandschutz im städtischen Kindergarten

Wobei, so ganz stumm ist sie auch nicht. Als Brandschutztür darf sie nicht geschlossen sein, wäre schlecht im Notfall. Eine unverschlossene Tür ist hingegen eigentlich schlecht für eine Nutzung in einem Kindergarten. Dort kann es nämlich durchaus vorkommen, dass ein kleiner Mensch sich zu einer abenteuerlichen Wanderung durchs Gebäude entschließt. Die schnöde Brandschutztür dabei kein ernst zu nehmendes Hindernis für den kleinen Ausflügler. Dagegen wurde vorgesorgt und die Tür gibt ein akustisches Signal von sich, sollte sie geöffnet werden.

Was aber passiert mit der bewegungsfreudigen Tür, wenn sie im nächsten halben Jahr durch eine moderne Variante ersetzt wird. So lange hat sie in dem Gebäude für Schutz gesorgt, und jetzt, das Aus? Wie Alexander Misok vom Bauamt sagt, sei man auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Tür irgendwo weiter verwenden zu können, natürlich nicht als Brandschutz, aber vielleicht als Windfang.

Oder: Wie wäre es denn als Ersatz für die marode Holztür am Bräunlinger Rathaus? Dort ist die Stadtverwaltung ohnehin auf der Suche nach einer passenden Lösung. Das Rathaus hätte dadurch einen auch optisch transparenten Eingang und die Tür eine neue Station auf ihrer Route durch die Zähringerstadt. Wer sich allerdings zu einem frühen Feierabend aus dem Rathaus schleichen möchte, der hat allerdings Probleme – dann klingelt die Tür Alarm.