von Rainer Bombardi

„Vom Apfel bis zum Zwirn, alles dabei außer Hirn“, hallte es laut über den Mittelaltermarkt am Kirnbergsee. Dieter vom Galgenberg war angetrieben durch die Peitsche, die seine Frau Tanja schwang, mit seiner rollenden Hökerey unterwegs.

„Wir haben alles dabei, was kein Mensch haben will“, lautete sein Credo, mit dem er die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zog. Derweil erlebten die Besucher auf dem Kiesbett am Ufer des Kirnbergsees einen Schwertkampf. Zwei Rittersleute der Burg Krähenbach aus Tuningen waren aneinandergeraten.

Regen Andrang verzeichnet das Mäuse-Roulette. | Bild: Rainer Bombardi

Weit friedlicher ging es im Buure-Lager 1524 zu. Die Gruppe aus dem Raum Brigachtal, die sich aus dem Buure-Stand der einstigen Fürstenberger, Schellenberger und Villinger Herrschaft zusammensetzt, erklärte sich bereit das Abendessen für eine ganze Horde mittelalterlicher Gesellen zu übernehmen.

Die mittelalterliche Präsentation der Speisen ist eine Show für sich. | Bild: Rainer Bombardi

Entsprechend früh begannen sie mit den Vorbereitungen. Buure-Chef ist der Mistelbrunner Oliver Mahler, der sich sehr zufrieden zu der Agilität seines Volkes äußerte.

Der Schwertkampf am Kirnbergsee geht bis ans Äußerste. | Bild: Rainer Bombardi

Ebenfalls ein begehrtes Schauobjekt war der selbst hergestellte Schmuck der Pfohrenerin Ricarda Maxine, die vor Ort das Geschmeide fertigte.

Ricarda Maxine alias Ricarda Klemm aus Pfohren fertigt das Geschmeide. | Bild: Rainer Bombardi

Wenig zu lachen hatte zu diesem Zeitpunkt Volker Uhlmann. Der Organisator des Mittelaltermarktes war zum Lager Krähenloch gestürmt, um ihm das Vorführen von erbittert geführten Schaukämpfen mit dem Schwert zu untersagen.

Dieter vom Galgenberg wird von seinem Weibe Tanja zur Präsentation der rollenden Hökerey angetrieben. | Bild: Rainer Bombardi

Doch die Ritter vom Kräheloch machten kurzen Prozess und nahmen den Organisator unter ihr Joch. Dieser ließ sich von derart Spektakel jedoch nicht ablenken und besuchte nach seiner Entlassung all die anderen Stände an denen es Lederwaren, Käse, Met und vieles mehr zu erstehen gab.

Die Brigachtaler Buure 1524 bereiten für eine Kohorte Hungriger das Mahl zu. | Bild: Rainer Bombardi

Zu diesem Zeitpunkt waren die Besucher längst in Scharen gekommen, um die 14 Aussteller, vier bis fünf alten Handwerksberufe und das Leben von drei Lagergruppen zu erleben. Volker Uhlmann schmiedete bereits neue Pläne. Die dritte Ausgabe im kommenden Jahr soll noch ein wenig größer werden und vor allem Schauvorführungen beinhalten. Was bleiben wird, ist das Ambiente am See, das die Besucher, Aussteller und Lagergruppen lobten.

Ein Prosit auf das Mittealter. | Bild: Rainer Bombardi