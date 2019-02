Es war kurz nach Anbruch des neuen Jahres. Nicht nur das war gebrochen, sondern auch der Schriftzug an der Bräunlinger Stadthalle. Irgendwann in der Nacht muss ein bisher Unbekannter auf das Vordach der Halle geklettert sein und hat den zweiten Buchstaben "E" im Schriftzug derart schwer beschädigt, dass er lose hinunterhing. Die Stadtverwaltung setzte daraufhin eine Summe von 250 Euro für sachdienliche Hinweise zum Tathergang zur Belohnung aus. Das Geld wurde nicht ausbezahlt, Hinweise gingen keine ein. Aber zumindest ist der Buchstabe wieder an Ort und Stelle, der Schriftzug wieder in ganzer Pracht zu bewundern.

Nicht nur das "E" zerstört

Der Vandalismus hat indessen einen Präzedenzfall geschaffen, den die Stadt zukünftig vermeiden möchte. Immerhin hat die Reparatur insgesamt rund 1300 Euro gekostet, sagt Alexander Misok vom Stadtbauamt. Neben dem Schriftzug seien auch Beleuchtungsbarken rund um die Halle zerstört.

Aber was gegen solche Zerstörungswut unternehmen?

Die Stadt will das so ähnlich machen wie bei Tauben, nur umgekehrt. Die Dornen zeigen nicht nach oben, sondern nach unten. Die Rede ist von sogenannten Antikletterschellen, wie sie bereits an den Laternen bei der Stadthalle angebracht sind. Damit sollen entsprechende Kletterpartien zukünftig vermieden, Hobbyalpinisten von einer Besteigung abgehalten werden. Wenn wieder jemand das E der Stadthalle mit dem des Everest verwechselt.