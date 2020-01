von Manfred Minzer

Es ist gut bestellt um den Nachwuchs im Musikverein Döggingen. Mit 31 Musikern unter 27 Jahren kann der einstimmig wiedergewählte Vorstand beruhigt in die Zukunft schauen.

Noch mehr Potenzial in der Früherziehung

Zehn Kinder sind bei der musikalischen Früherziehung dabei, acht befinden sich bereits im Stadium der Instrumentenausbildung. Hier läge noch weiteres Potenzial, wenn sich jemand finden würde für den Blockflötenunterricht, für den weitere Interessenten auf der Warteliste stehen.

Derzeit 54 aktive Musiker

Zunächst aber galt die Generalversammlung der Rückschau der derzeit 54 aktive Musiker starken Kapelle auf ein ereignisreiches Vereinsjahr, für das Dirigent Frank Unold nur lobende Worte fand. Leuchtende Vorbilder beim Probenbesuch waren dabei einmal mehr der Vorsitzende Christian Rieple und sein Vater Manfred, die keine Probe versäumten. Einem Neueintritt standen drei Austritte gegenüber.

Bläserjugend überzeugt

Für das neue Jahr wünscht sich Dirigent Unold die Anschaffung einer Lyra. Bei verschiedenen Auftritten und Einsätzen brachte sich die Bläserjugend mit ein. So überzeugte der Nachwuchs beim Bläserjugendcup in Dauchingen und beteiligte sich in großer Zahl am Panoramalauf des Sportvereins.

Weil seit einigen Jahren die Besucherzahlen beim traditionellen Waldfest stagnieren, ist für dieses Jahr für den Festauftakt am Freitag, 3. Juli, statt einer Walddisco ein Bieranstich mit Gastkapellen und einer anschließenden Brassnight mit der Gruppe Brasstastisch geplant. Derzeit ist die Probenarbeit bereits wieder auf das Palmkonzert am 4. April ausgerichtet.

Diskussionsbedarf ergab die Anregung vom Ex-Vorsitzeden Manfred Rieple, künftigen Proben jeweils eine halbe Stunde Registerprobe voranzustellen. Das Probenmodell soll im Sommer nun erstmal getestet und die Resonanz darauf geprüft werden. Der Bläsercup der Bläserjugend wird dieses Jahr am 13. und 14. Juni in Döggingen stattfinden, am 12. Juli wird die Kapelle beim Rhyfäst in Kadelburg am Hochrhein aufspielen.