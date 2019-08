Gibt dir das Leben Zitronen, dann mach Limonade daraus. So lautet ein gern zitiertes Sprichwort, das meistens benutzt wird, wenn es eben gerade nicht ganz so läuft, wie es eigentlich sollte. Aber es beinhaltet eine schöne Philosophie: Einfach immer positiv denken. Allein das hilft schon eine ganze Menge.

Wie so etwas funktionieren kann, ist in Döggingen besonders schön zu sehen. Dort erinnert man sich aktuell sicher ganz intensiv an jene Zeiten, bevor der Tunnel für Entlastung vom Verkehr sorgte. Momentan ist nicht nur der gesperrt, auch die große Gauchachtalbrücke ist zu. Dort werden Gummilamellen am Brückenübergang wieder gerichtet.

Döggingen Große Gauchachtalbrücke wird voll gesperrt: Was gemacht wird und wie lange es dauern wird Das könnte Sie auch interessieren

Was das bewirkt?

Auto um Auto sucht sich seinen Weg mitten durch Döggingen. Die Freiburger Straße scheint momentan ein Verkehrsaufkommen zu besitzen, das an größere Städte erinnert und nicht an einen Bräunlinger Ortsteil. Kurzes Aufatmen gibt es lediglich, wenn die Ampel den Strom in der Rotphase kurz unterbricht. Wer vom Kalköfele etwa mit dem Auto die Straße queren möchte, der hat teilweise echte Probleme. Wird man nicht durchgelassen, dann kann das schon einige Minuten in Anspruch nehmen, bis sich eine entsprechende Lücke auftut.

Aber was kann dagegen unternommen werden?

Nichts. Die Arbeiten müssen eben erledigt werden. Lediglich die Einstellung zum Geschehen kann angegangen werden. Man kann ja Limonade machen. Oder im Dögginger Fall: Currywurst.

Die Dögginger CDU um Rolf Schütz dachte sich, dass man den starken Umleitungsverkehr doch sicher auch sinnvoll nutzen könne – und bot den in der Schlange stehenden am Freitag kurzerhand einen Currywurststand auf dem Adlerplatz an, um sich mit Getränken und Wurst zu stärken.

Das Sprichwort muss also ein klein wenig abgeändert werden: Wenn der Verkehr massenhaft rollt, dann biete einfach Currywurst an. Klasse.