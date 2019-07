Alles passte beim Serenadenkonzert des Männergesangvereins (MGV) am Freitagabend an den Brändbachterrassen: Mit über 250 Gästen ein toller Besuch, optimales Wetter, sehr gute Liedvorträge und eine ausgezeichnete Organisation prägten den Liederabend.

Frauenchor eröffnet den Liederabend

Den Serenadenabend, der viel Interesse nicht nur aus Bräunlingen weckte, eröffnete der Frauenchor mit einer Reise durch Wien bei ihren „Wiener Spezialitäten“. Das Badnerlied stand beim Männerchor am Beginn seiner Liederfolge, bei der auch Heimatlieder zu hören waren. Sie sangen unter anderem vom Mädchen vom Land „so eine habe ich im Städtle noch keine gesehen“ und von der Untreue, als „er kein Schätzele mehr hatte“. Für sein Gesangssolo mit eigener Gitarrenbegleitung – „Das ist dein Leben, das ist wie du lebst, wie du liebst und lachst“ von Philipp Dittberner – erhielt Reinhard Mosch viel Applaus der Serenadengäste.

Und plötzlich ertönen Dudelsack-Klänge

Mit „Die Rose“ schloss der erste Teil, bevor in der Pause eine Überraschungsgruppe aufmarschierte. Die Black Forest Bagpipers mit ihren Dudelsäcken und in Schottenröcken brachten schottische Stimmung an den Brändbach. Sie spielten einige Stücke, darunter auch ein Solo. Ungewohnte Töne am Brändbach.

Quer durch die deutsche Chor-Literatur

Nach der Pause sangen die MGV-Frauen einige Liebeslieder, darunter „Nachtigall ich hör dich singen“ und „Hab Sonne im Herzen“. Die Sänger berichteten von einem „Kleinen Malheur“ und erinnerten daran, dass das Bier und der Wein für das Leben und die Geselligkeit eine wichtige Rolle spielen. Mit „Abendfrieden“, bei dem alle Menschen, wenn die Sterne am Himmel leuchten, ihre Ruhe finden, schloss der Chor vor der Zugabe das Serenadenkonzert ab. Beide Chöre standen unter der einfühlsamen Leitung von Matthias Listmann. Mit der Serenade 2019, die zum siebten Male gesungen wurde, war MGV-Vorsitzender Bernhard Hauser sehr zufrieden. „Ein tolles Publikum, gut der Jahreszeit angepasste Lieder und mit den Brändbachterrassen eine tolle Location. Es hat sich gelohnt“, meinte Hauser nach dem sehr unterhaltsamen Liederabend.