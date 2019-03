Nach 35 Jahren ist für Otto Brugger Schluss: Der CDU-Stadtrat wird bei der Kommunalwahl nicht mehr antreten. "Wir wollen nachhaltig die Jungen aufbauen", sagt Rolf Schütz, Vorsitzender des Dögginger Ortsverbandes und selbst 15 Jahre im Gemeinde- und Ortschaftsrat. Und so präsentiert sich die CDU für die Kommunalwahl, die am 26. Mai stattfinden wird, mit einer Mischung aus bekannten und erfahrenen Stadträten und jungen, neuen Kandidaten für den Bräunlinger Gemeinderat – der Großteil von ihnen ist zwischen 34 Jahren und 42 Jahren alt.

Auch die beiden CDU-Stadträtinnen hören auf

Neben Brugger werden auch die zwei Frauen in der CDU-Fraktion aufhören: Die Namen von Martina Losch, die seit fünf Jahren im Gemeinderat sitzt, und Anja Beyrle-Silano, die in der aktuellen Legislaturperiode nach dem Ausscheiden von Heiko Zorn in das Gremium nachrückte, werden nicht mehr auf der Liste zu finden sein. Und auch sonst sucht man nach weiblichen Kandidaten bei der CDU lange. Doch nicht, weil man gerne als Männerriege antreten wollte.

Viele Gespräche – viele Absagen

Viele Gespräche hat Fraktionssprecher Michael Gut geführt, doch letztendlich erklärte sich nur Simone Burgert zur Kandidatur bereit – im zweiten Anlauf. "Ich habe zu Michael Gut gesagt, wenn er keine andere Frau findest, dann soll er noch einmal anrufen. Und er hat noch einmal angerufen", sagt die 42-Jährige Diplom-Sozialpädagogin, die in der Schweiz eine Leitungsfunktion inne hat und sich unter anderem noch im Kirchengemeinderat engagiert.

Simone Burgert möchte etwas bewegen

Und genau das war auch der Grund, warum sie mit ihrer Kandidatur gezögert hat: "Eigentlich habe ich schon jetzt viel zu tun", erklärt Simone Burgert. Dass aber dann überhaupt keine Frau auf der CDU-Liste gestanden hätte, war einer der Gründe, warum sie nun kandidiert. Schließlich wären auch die Frauenthemen wichtig. "Bräunlingen ist einfach schön. Es gibt so viele Dinge, die man langfristig erhalten sollte." Während man bei der großen Politik oft "ohnmächtig" sei und schnell "geschumpfen" werde, könnte sich vor Ort am ehesten etwas bewegen.

Viele Kandidaten engagieren sich schon in anderen Bereichen

Eine Einstellung, die auch Martin Hornung teilt: "Gemurrt ist gleich, es braucht auch Leute, die mitmachen", sagt der langjährige Vorsitzende der Stadtkapelle, der sich auch in der Feuerwehr engagiert. Und genau solche Kandidaten sind es, die antreten werden: "Wenn ich mir unsere starke Liste anschaue, dann sind das keine Kandidaten, denen langweilig ist, sondern solche, die eh schon viel machen", sagt Michael Hall, der kommissarisch den Bräunlinger Ortsverein leitet und nun den Stadtverband anführt.

Neuer Bürgermeister sorgt für motivierte Stadträte

Einen nicht ganz unwesentlichen Anteil an der erneuten Kandidatur von einigen amtierenden Stadträten hat auch Bürgermeister Micha Bächle. "Ich habe versprochen, dass ich noch einmal kandidiere, wenn wir einen guten Bürgermeister bekommen", sagt Thomas Held, der seit sechs Jahren Stadtrat ist. Vorschusslorbeeren möchte er zwar nicht verteilen, aber dass er noch einmal antrete, spreche ja für sich. "Viele haben ihre Kandidatur vom neuen Bürgermeiter abhängig gemacht", sagt Schütz.

Rückendeckung für den Bürgermeister

Und einem so "engagierten Bürgermeister", wie Micha Bächle sei, müsse man den Rücken stärken. "Gemeinsam können wir Bräunlingen voranbringen", sagt Schütz und wird von seinem Dögginger Kollegen unterstützt: "Mit ihm können wir einiges entwickeln", ist sich Christian Stark sicher. Für den Kreisrat waren auch die vielen Projekte, die angestoßen wurden, ein Grund, noch einmal anzutreten. "Viele Projeke sind noch am Laufen und da möchte ich an der Weiterenwicklung mitarbeiten", sagt der Kreisrat.

Hannes Wehinger: "Es macht viel Saß, wenn man etwas bewegen kann."

Und die eine oder andere Baustelle gibt es laut Fraktionssprecher Michael Gut schon noch. Auch er wird wieder antreten: "In den 15 Jahren, in denen ich nun dabei bin, habe ich erfahren, was man direkt in der Kommune bewirken kann", sagt Gut und Hannes Wehinger fügt hinzu: "Es macht viel Spaß, wenn man etwas bewegen kann. Ich möchte mich einfach für die Bräunlinger einsetzen."

Simon Frey sucht gerne Lösungen und Kompromisse

Etlichen Kontakt zur Stadtverwaltung und zum Bauhof hatte Simon Frey durch seinen Beruf, den Betrieb und die Natur. "Ich fand die Themen interessant und es hat mir Spaß gemacht, Lösungen zu erarbeiten und Kompromiss einzugehen", sagt der Landwirtschaftsmeister. Dieses Engagement möchte der 36-Jährige nun auf einer anderen Ebene fortsetzen.

Hendric Schneider möchte sich nun auch in einer Fraktion einbringen

Hendric Schneider hat ebenfalls durch sein Engagement auf sich aufmerksam gemacht. "Ich bin grundsätzlich ein politischer Mensch", sagt der 41-jährige Dögginger, der sich in vielen Vereinen einbringt. Im politischen Bereich hat sich Schneider beispielsweise mit dem Bündnis Pro-Verpachtung deutlich in der Windkraft-Diskussion positioniert. "Ich möchte mich einbringen – in der Fraktion und nicht nur als privater Mensch" , erklärt Hendric Schneider.

Das sind die Kandidaten Kernstadt: Stefan Bäurer (39 Jahre) Werkzeugmacher; Simone Burgert (42) Diplom-Sozialpädagogin (BA); Simon Frey (35) Landwirtschaftsmeister; Michael Gut (52) Diplom-Ingenieur (FH); Thomas Held (53) Geschäftsführer; Martin Hornung (46) Staatlich geprüfter Elektrotechniker; Wolfgang Reiner (34) Betriebswirt (B.Sc.); Hannes Wehinger (32) Kaufmännischer Leiter (M.Sc.).

Michael Hall (44) Diplom-Informatiker; Döggingen: Hendric Schneider (41) Product Application Manager; Rolf Schütz (49) Maschinenbautechniker; Christian Stark (41) Diplom-Kaufmann/Geschäftsführer.

Hendric Schneider (41) Product Application Manager; Rolf Schütz (49) Maschinenbautechniker; Christian Stark (41) Diplom-Kaufmann/Geschäftsführer. Mistelbrunn: Oliver Mahler (52) Maurermeister, Kfm i.d. Grundstücks- und Wohnungswirtschaft.