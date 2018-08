Der Straßenmusiksonntag steht in den Startlöchern. Am 25. und 26. August ist es wieder soweit. Die letzten Vorbereitungen werden gemacht, da erreicht die Organisatoren eine Schock-Nachricht: Der Bahnverkehr zwischen Donaueschingen und Bräunlingen soll wegen Bauarbeiten just am Straßenmusik-Wochenende ausfallen. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, pilgern immerhin tausende Besucher zum größten Straßenkunst-Festival des deutschen Südwestens. Maren Ott vom Bräunlinger Tourismusamt greift sofort zum Telefonhörer.

Eine Lösung für das Problem ist gefunden. Wie die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) nun mitteilt, sei die Anfahrt trotz Sperrung der Schienenstrecke mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) möglich. Eigens dafür werden Ersatzbusse eingerichtet, die am Samstag und Sonntag, 25. und 26. August, immer zur ungeraden Stunde (also 11.46 Uhr, 13.46 Uhr und folgend) ab dem Bahnhof Donaueschingen, mit Anfahrt aller Unterwegshaltestellen, bis zum Bräunlinger Bahnhof unterwegs sind. Direkter Weg: Zur geraden Stunde (12.47 Uhr, 14.47 Uhr und folgend) stehen die Ersatzbusse vom Busbahnhof Donaueschingen direkt nach Bräunlingen Bahnhof ohne Unterwegshalte zur Verfügung.

In den Schienenersatzverkehrbussen können keine Fahrräder befördert werden. Außerdem werden dort auch keine Fahrkarten verkauft. Tickets erhalten die Fahrgäste wie bisher an den stationären Fahrscheinautomaten am Bahnsteig. Dauer: Der Schienenersatzverkehr zwischen Donaueschingen und Bräunlingen Bahnhof dauert insgesamt vom 1. August bis 31. Oktober. Die Ursache dafür sind umfangreiche Baumaßnahmen am Haltepunkt Hüfingen Mitte. Die kompletten Ersatzfahrpläne sind an den betroffenen Haltestellen zu finden sowie im Internet unter http://www.hzl-online.de, http://www.v-s-b.de und http://www.ringzug.de.

Straßenmusiksonntag Noch wenige Wochen, dann startet das große Bräunlinger Straßenkunstfestival. Auftakt ist bereits am Samstagabend, 25. August. Dann startet um 18 Uhr die Musiknacht mit Budenzauber mit dem Auftritt von Gogol und Mäx auf der Hauptbühne vor dem Rathaus. Abends sorgen Bräunlinger Vereine und Gastronomen für Unterhaltung. Die Veranstaltung ist, auch am Sonntag, kostenlos. Die Künstler danken allerdings für eine Spende in den Hut. (guy)

