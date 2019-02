von Lutz Rademacher

Zahlreiche Grundstückbesitzer und Pächter landwirtschaftlicher Flächen und auch Bürgermeister Micha Bächle hatten sich im Bruggener Dorfgemeinschaftshaus eingefunden. Im Rahmen der Flurbereinigung Bräunlingen-Bruggen wurde der vorläufige Wege- und Gewässerplan vorgestellt. Die Flurbereinigung wird auf einer Verfahrensfläche von 460 Hektar mit einem Gesamtkostenaufwand von 1,633 Millionen Euro vorgenommen. Die Umsetzung wird voraussichtlich 2020 oder 2021 erfolgen.

Zunächst informierte Werner Obergfell von der Flurneuordnungsstelle des Schwarzwald-Baar-Kreises über die rechtlichen Rahmenbedingungen und den Ablauf des Verfahrens. Dabei betonte er immer wieder, wie wichtig eine frühe öffentliche Beteiligung ist. Das Verfahren endet mit einer öffentlichen Bekanntmachung und kann nach der Bewilligung der Finanzierung abgeschlossen werden. Einen Teil der Kosten muss die Teilnehmergemeinschaft tragen.

Eckhard Schmid informierte über die Wege- und Gewässerplanung. Wichtige Verbindungswege werden verbreitert und geteert; Wege in Steillagen, die einzelne Gewanne erschließen, werden gepflastert, untergeordnete Wege in Schotter oder als Grünwege ausgeführt. Ein Teil der bestehenden Aspalt- und Schotterwege wird rekultiviert. Wegeverläufe werden zur besseren Bewirtschaftung begradigt, um zusammenhängende Flächen zu erhalten. Der Aushub der Wegeherstellung wird wieder zum Auffüllen verwendet. Zur Entwässerung werden Gräben verrohrt oder verfüllt, andere wieder geöffnet.

Ein weiterer Aspekt ist die Landschaftspflege, über die Horst Hauser referierte. Ziel ist die Erhaltung und Förderung eines leistungsfähigen Naturhaushalts, die Bewahrung der Vielfalt der Landschaft sowie die Aufwertung der Lebensräume der frei lebenden Tier- und Pflanzenwelt. Hierfür wurde 2015 bis 2017 eine ökologische Ressourcenanalyse durchgeführt. Hieraus wurden 38 Maßnahmen abgeleitet: Uferrandstreifen, Grünstreifen, die Umgestaltung von Wasserläufen bis zum Waldumbau. 4,8 Hektar Schutzflächen sollen verlagert werden. Weitere 1,76 Hektar werden durch Flächen mit höherer Wertigkeit durch landschaftspflegerische Maßnahmen ausgeglichen. Als Beitrag für die Erholung sind ein Bolzplatz, ein Eisplatz und ein Wanderparkplatz vorgesehen. Der Verlust an Nutzfläche beträgt 1,5 Prozent und werde auf die Eigentümer verteilt. Dem gegenüber stünden der Vorteil der besseren Bewirtschaftung durch größere zusammenhängende Flächen.

Nicht alle Teilnehmer waren begeistert. „Ich möchte mein Grundstück behalten und lasse mich nicht vertreiben“, so ein Landbesitzer, unterstützt von seinem Pächter. Bemängelt wurde auch die Abgabe von Flächen an Gräben an die Stadt, die dann gleichzeitig gepflegt werden müssen. „Wir sind heute da, die offenen Punkte aufzunehmen und kommen auf Sie zu“: Mit diesen Worten bekundete Werner Obergfell noch einmal Kompromissbereitschaft. Da es sich nur um wenige kritische Stimmen handelte, bei denen zudem individuelle Gegebenheiten eine Rolle spielen, sieht er Lösungsmöglichkeiten. „Wir versuchen, für die Teilnehmer das Beste herauszuholen“, bekräftigte er.