von Lutz Rademacher

"Wie bekommen wir die Halle voll?", fragte sich Sigi Engesser, Bandleader der bekannten Unadinger Brass-Band Blosmaschii, und wagt zum Saisonauftakt ein Experiment in der Brändbachhalle in Unterbränd. "Brass trifft auf Cabaret" heißt es am 6. April ab 19 Uhr: Eine Kombination, die man so nicht kennt.

Volker Uhlmann und Sigi Engesser freuen sich auf eine ganz besondere Veranstaltung und schmieden kräftig Pläne.

Bei der Suche nach einem Auftrittsort für den Start in die neue Saison mit neuem Programm war Engesser mit Volker Uhlmann ins Gespräch gekommen, der seinerseits daran arbeitet, in der neuen Halle kulturelle Veranstaltungen zu etablieren. Zur gleichen Zeit gab es ein Treffen mit Thomas Schwörer, der in den Anfangstagen Mitglied der Blosmaschii war und sich inzwischen auch einen Namen mit Musik-Kabarett gemacht hat, beispielsweise als Mitglied von "Lümmel Südwest".

"Wie ein Sechser im Lotto"

"Es hat alles gepasst, es war wie ein Sechser im Lotto", schwärmt Sigi Engesser. "Normalerweise sind die Brass-Leute unter sich", sagt er. Brass treffe auf Brass, manchmal drei Gruppen an einem Abend, "gute Unterhaltung, jeder übertrumpft jeden und gibt Vollgas. Wir als älteste Brass-Band im Hochschwarzwald wollen es dieses Mal anders angehen. Nicht immer nur schneller und besser, sondern auch einmal ruhigere Momente einbauen. Wir sind eher laut mit unseren Bläsern. Wir laden jemanden ein, der die leisen Töne reinbringt", so Engesser: "Und wir spielen unplugged". Es solle abwechslungsreich für das Publikum sein. "Beim Set von Thomas Schwörer werden Musiker von uns als cooler Hintergrund mitspielen, während er das Publikum unterhält. Bei den letzten Stücken steigt er dann bei uns als Sänger ein", verrät er. Die Proben seien ein reine Freude gewesen. Natürlich gibt es auch Blosmaschii, wie man sie kennt, auch etliche neue Stücke erleben in der Brändbachhalle ihre Premiere.

Thomas Schwörer freut sich auf seinen Auftritt mit der Blosmaschii.

Auch Thomas Schwörer freut sich auf den Auftritt. Die Halle sei eine Plattform, wo man etwas ausprobieren könne. Er suche immer neue Herausforderungen, sonst werde es ihm langweilig. Normalerweise tritt er als Kabarettist in einem Duo oder Trio auf, nur ganz selten alleine, so wie an dem Abend in der Brändbachhalle. Im Wechsel mit der Blosmaschii sind zwei Auftritte von gut 20 Minuten geplant, in denen er sich als gleichberechtigter Partner mit verschiedenen Themen wie Midlife-Crises beschäftigt, Gedichte oder Lieder mit Gitarrenbegleitung vorträgt und auch Zwiesprache mit dem Publikum hält. Und so heißt es "Humor und Ironie trifft auf geballte Brass-Power" mit der neunköpfigen Blosmaschii.

Auftakt für eine ganze Serie

Für Volker Uhlmann soll es der Auftakt einer Serie von Veranstaltungen in der Brändbachhalle sein, die er etablieren möchte. Es gehe darum, Höhepunkte zu schaffen und Stimmung zu erzeugen. Er möchte einen Rahmen für Künstler schaffen, in dem sie sich frei bewegen können. Abende, die interessant und unterhaltsam sind mit abwechslungsreichem Catering – eine moderne Alternative zum Heimatabend. Wenn alles gut läuft, träumt er von regelmäßigen Veranstaltungen und einem Finale am Jahresende, in dem die besten Acts noch einmal auftreten.